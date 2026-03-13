Журналисты Reuters заявили, что узнали настоящее имя Бэнкси

Фото: Aitor Alcalde / Getty Images

Информагентство Reuters заявило, что узнало настоящее имя уличного художника Бэнкси. Об этом написали в новом расследовании СМИ.

Художник, которого поймали

По словам журналистов, имя Бэнкси при рождении — Робин Ганнингем. В 2000 году он жил в Нью-Йорке, в отеле Carlton Arms. Тот предоставлял жилье художникам в обмен на оформление номеров. На сайте гостиницы есть информация, что одну из комнат расписал Робин Бэнкс.

Бывшая девушка Бэнкси Эмма Хоутон поделилась с Reuters, что во время отношений с художником тот использовал прозвище «мистер Бэнкс». Настоящее имя художника экс-подруга раскрыть отказалась.

Однако журналисты изучили книгу «Banksy Captured» бывшего менеджера художника Стива Лазаридеса. В ней он указывал, что Бэнкси арестовали однажды за граффити. Авторы Reuters проанализировали обстоятельства случившегося и поняли, что инцидент произошел в сентябре 2000 года.

Они нашли полицейские и судебные документы по делу. Среди них было рукописное признание арестованного в правонарушении. В нем оказалось имя преступника, теперь известного всему миру как Бэнкси.

Экс-сотрудник Carlton Arms Роберт Кларк писал ранее в мемуарах, что подружился с Бэнкси в 00-х. Художник признавался ему, что хотел бы изменить имя на Робин Бэнкс. Reuters полагает, что в конечном итоге он сделал это.

В 2008 году газета Mail on Sunday уже утверждала, что Бэнкси — это Робин Ганнингем. После этого следы Ганнингема оборвались. Лазаридес подтвердил, что журналисты ищут несуществующего человека. «Имя, которое вы назвали, я уничтожил много лет назад», — заявил он журналистам.

Невидимка, который не снимает маску

Reuters считает, что теперь Бэнкси зовут Дэвид Джонсон. Мужчина с этим именем пересек границу Украины в тот же день и в том же месте, что фотограф Джайлс Дьюли и музыкант Massive Attack Роберт Дель Найя. Их видели на территории Украины в то же время, когда там работал Бэнкси.

Свидетели рассказали журналистам, что над граффити в деревне Горенке работали три человека. Дьюли опознали по характерным приметам: одной руке и двум протезам ног. Лицо Дель Найя также показалось знакомым женщине, которая варила гостям кофе.

Reuters убеждены, что настоящим Бэнкси был третий участник экспедиции, особенно тщательно охранявший свою анонимность. Им и был, по мнению авторов, Джонсон. Дэвид Джонсон покинул Украину в тот же день, что Дьюли и Дель Найя. Кроме того, его дата рождения совпадает с датой рождения Ганнингема.

Сомнений в том, что Ганнингем — это Бэнкси, у журналистов нет. В 2004 году ямайский фотограф Питер Дин Рикардс опубликовал в Evening Standard снимки художника. Фото из книги Лазаридеса, на которых видны очертания Бэнкси, и ранние интервью артиста подтвердили, что снимки Рикардса были подлинными.

«Бэнкси часто носил браслет и часы, всегда на левой руке. У него были каштановые торчащие волосы. Он носил очки и серьгу в левом ухе. Рикардс и Лазаридес также запечатлели на своих фотографиях характерную татуировку на левом предплечье», — написали журналисты агентства.

Аноним, защищенный от преследования

Результаты своего расследования Reuters направил Бэнкси, но тот не ответил на вопросы журналистов в его личности и карьере. Адвокат художника Марк Стивенс заявил, что Бэнкси «не согласен со многими деталями», и настоятельно просил не публиковать статью, чтобы не нарушать частную жизнь героя и не мешать его работе.

«Работа в анонимной форме или под псевдонимом служит важнейшим общественным интересам. Это защищает свободу выражения мнений, позволяя творцам говорить правду власть имущим, не опасаясь мести, цензуры или преследования», — подчеркнул Стивенс.

Тем не менее, журналисты посчитали, что «люди и организации, стремящиеся формировать социальный и политический дискурс, подлежат проверке» — и потому рассказали, как они считают, правду о Бэнкси.

«Бэнкси, настоящее имя которого Робин Ганнингем, позже взял себе имя Дэвид Джонс (неизвестно, использует ли он это имя до сих пор). А Роберт Дель Найя, кумир Ганнингема в мире граффити, его друг и человек, которого, по слухам, тоже называют Бэнкси, по крайней мере однажды был его тайным партнером по рисованию», — заключили авторы Reuters.

