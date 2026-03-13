Спин-офф «Йеллоустоуна» «Маршалы» продлили на второй сезон спустя 12 дней после премьеры

CBS официально объявила о продлении драмы «Маршалы» на второй сезон. Об этом сообщает Variety.
Это произошло всего через 12 дней после выхода первого эпизода. Причиной такого оперативного решения стали рекордные показатели проекта.
Премьера сериала, состоявшаяся 1 марта, собрала 20,6 млн зрителей на платформах CBS и Paramount+ за первую неделю. Это лучший результат для эфирного драматического сериала без поддержки трансляций НФЛ с 2017 года.
Кроме того, первый эпизод «Маршалов» стал самым просматриваемым среди всех проектов CBS за всю историю на стриминговом сервисе Paramount+. В центре сюжета — Кейси Даттон (Люк Граймс), знакомый зрителям по «Йеллоустоуну».
«Йеллоустоун» рассказывал историю семьи Даттон, владеющей крупнейшим в США скотоводческим ранчо. Шоу создали Тейлор Шеридан и Джон Линсон. Исполнительными продюсерами выступили Арт Линсон, Костнер, Дэвид С. Глассер, Боб Яри, Стивен Кей, Майкл Фридман, Кристина Ворос и Кит Кокс.