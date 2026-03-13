Работодателя могут оштрафовать за подглядывание в компьютеры сотрудников

Автор песен к «Эйфории» Labrinth заявил об уходе из индустрии и послал к черту шоу HBO
Звезда фильма «Голос Хинд Раджаб» не сможет посетить «Оскар» из‑за запрета на въезд палестинцев в СШ
Китаец подготовил тещу к первому полету. Он разместил на чемодане QR-код и просьбу о помощи
Брэдли Купер намерен срежиссировать приквел «Одиннадцати друзей Оушена»
Найдены два утерянных эпизода «Доктора Кто» 1960-х годов
Стоимость Nintendo за неделю выросла на 14 млрд долларов из‑за новой игры Pokémon
Жители Москвы и Петербурга стали искать Wi-Fi на картах в четыре раза чаще в 2026 году
Умер рэпер DopeVvs — экс-участник объединения Benzo Gang
Сергей Безруков пообещал не «строить молниеносно что‑то новое» на первой встрече с труппой МХАТа
Дуэт «БИС» объявил о воссоединении спустя 16 лет
В 2026 году пройдет первый Кубок мира по гонкам спермы
В МФТИ посоветовали жителям Москвы ориентироваться по Солнцу и звездам из‑за отключения связи
Темой «Архстояния Детского» в 2026 году станет «Время резиновое»
В Госдуме предложили поставить в городах таксофоны с интернетом
Владислава Бакальчука назначили гендиректором «М.Видео»
Pharaoh оштрафовали на 80 тыс. рублей по новой статье о пропаганде наркотиков
В Китае создали робота, который превращает человека в кентавра
В Москве отложат открытие проката велосипедов и самокатов из‑за холодной зимы
Умерла звезда «Приключений Электроника» Василий Скромный
В Netflix начали работать над сериалом о жизни Фриды Кало
Роман Курцын и Роман Постовалов мерятся силушкой богатырской в тизер-трейлере «Богатырей»
Россиянам разрешат брать в самолет более 100 миллилитров детского питания
Доджа Кэт призналась, что никогда не была на балете или опере. До этого она критиковала Шаламе
Архитектор Смильян Радич Кларк получил Притцкеровскую премию
Финнеас написал музыку ко второму сезону «Грызни»
Группа The Pussycat Dolls вернется на сцену
Джон О’Коннор рассказывает Ив Хьюсон жуткую правду о нелюдях в трейлере «Дня разоблачения»
О Стьюи из «Гриффинов» снимут отдельный мультсериал

Работодателя могут оштрафовать за подглядывание в компьютеры сотрудников

Работодателя могут оштрафовать за контроль за рабочими компьютерами. Об этом рассказал юрист Михаил Салкин в беседе с изданием «Абзац».

Он подчеркнул, что за незаконное подглядывание предусмотрены штрафы до 200 тыс. рублей, а в некоторых случаях — уголовная ответственность.

По закону работодатель вправе отслеживать только деловую переписку в мессенджерах и по электронной почте. При этом такая возможность должна быть официально закреплена в локальных нормативных актах, а цели контроля — иметь законные основания.

Если же компания выходит за эти рамки, ей грозят трудовые споры и административные дела по статье о нарушениях в области персональных данных. Для юридических лиц штрафы по отдельным составам составляют от 100 до 200 тыс. рублей. В случае незаконного сбора информации о частной жизни или нарушения тайны переписки может наступить и уголовная ответственность, предупредил юрист.

Ранее юрист Ирина Шестерякова также напомнила, что запрет на разглашение зарплаты противоречит закону. Она отметила, что сведения об окладах не являются коммерческой тайной и не подпадают под защиту персональных данных.

