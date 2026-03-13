Китаец подготовил тещу к первому полету. Он разместил на чемодане QR-код и просьбу о помощи

Чжао Чэнь, житель города Сиань, придумал необычный способ позаботиться о своей пожилой теще, которая впервые летела одна.
Женщина старше 60 лет не умеет читать и не говорит на мандаринском языке (крупнейшем из китайских языков, распространенном на большей части Северного и Западного Китая), а авиакомпания не предоставляла сопровождение.
Тогда Чжао приклеил к ее чемодану огромную записку с деталями рейса, описанием ситуации и просьбой о помощи.
«Пожалуйста, помогите ей, если увидите, и скажите, что вы друг Чжао Чэня. Номер телефона курьера указан в ее кармане. В случае чрезвычайной ситуации, пожалуйста, отсканируйте QR-код на красной карточке, которая у нее с собой», — написал мужчина.
Пост Чжао в соцсетях за два часа увидели более миллиона человек. На помощь откликнулся 21-летний студент Лэй, летевший тем же рейсом. Он помог женщине в полете, когда ей стало плохо, и лично передал ее встречающему сыну, отказавшись от денег на такси.
Оказалось, что Чжао уже 11 лет занимается волонтерской помощью пожилым. Его вдохновил случай, когда добрый студент помог его собственной матери. Красная карточка с QR-кодом, которую носила теща, — его идея. Он сам надевает такую каждый раз, когда выходит искать пожилых людей, которым нужна помощь.