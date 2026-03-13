Китаец подготовил тещу к первому полету. Он разместил на чемодане QR-код и просьбу о помощи

Афиша Daily

Чжао Чэнь, житель города Сиань, придумал необычный способ позаботиться о своей пожилой теще, которая впервые летела одна.

Женщина старше 60 лет не умеет читать и не говорит на мандаринском языке (крупнейшем из китайских языков, распространенном на большей части Северного и Западного Китая), а авиакомпания не предоставляла сопровождение.

Тогда Чжао приклеил к ее чемодану огромную записку с деталями рейса, описанием ситуации и просьбой о помощи. 

«Пожалуйста, помогите ей, если увидите, и скажите, что вы друг Чжао Чэня. Номер телефона курьера указан в ее кармане. В случае чрезвычайной ситуации, пожалуйста, отсканируйте QR-код на красной карточке, которая у нее с собой», — написал мужчина.

Пост Чжао в соцсетях за два часа увидели более миллиона человек. На помощь откликнулся 21-летний студент Лэй, летевший тем же рейсом. Он помог женщине в полете, когда ей стало плохо, и лично передал ее встречающему сыну, отказавшись от денег на такси.

1/2
2/2

Оказалось, что Чжао уже 11 лет занимается волонтерской помощью пожилым. Его вдохновил случай, когда добрый студент помог его собственной матери. Красная карточка с QR-кодом, которую носила теща, — его идея. Он сам надевает такую каждый раз, когда выходит искать пожилых людей, которым нужна помощь.

