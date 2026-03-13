Автор песен к «Эйфории» Labrinth заявил об уходе из индустрии и послал к черту шоу HBO

Британский музыкант Labrinth, написавший саундтрек к сериалу «Эйфория», объявил, что уходит из индустрии. Он сопроводил свое заявление резкими высказываниями в адрес своего лейбла Columbia Records и самого шоу от HBO.
«Я покончил с этой индустрией. К черту Columbia. Дважды к черту „Эйфорию“. Я ухожу. Спасибо и спокойной ночи», — написал Labrinth, не добавив никаких пояснений.
Заявление прозвучало всего за месяц до премьеры долгожданного третьего сезона «Эйфории», запланированной на 12 апреля.
Labrinth работал над музыкой к сериалу с самого начала и даже получил «Эмми» за песню «All for Us». Кроме того, в прошлом году HBO анонсировал его сотрудничество над третьим сезоном с Хансом Циммером.
В продолжении «Эйфории» события сериала развернутся спустя пять лет после финала второго сезона. Ру продолжит бороться с зависимостью, а Кэсси и Нейт поженятся.