Сергей Безруков пообещал не «строить молниеносно что‑то новое» на первой встрече с труппой МХАТа

Фотограф: Александр Авилов/агентство «Москва»

Сергей Безруков, назначенный художественным руководителем МХАТ им. Горького, провел первую встречу с труппой, пишет «Российская газета».

Она состоялась в пространстве зрительского арт-кафе. По данным издания, участники рассказали, что знакомство прошло «со взаимным доверием и позитивными ожиданиями предстоящей работы».

Безруков подчеркнул свою связь с мхатовскими традициями. «Не следует ожидать молниеносного строительства чего-то нового», — добавил он. По его словам, сначала он хочет изучить ситуацию, а затем переходить к планированию и реализации новых идей.

Актер отметил, что театр не работает на своей площадке три года из-за ремонта сцен. «Поэтому в Московском Губернском театре, который я по-прежнему возглавляю, мы постараемся найти окна в репертуаре, чтобы дать возможность играть спектакли МХАТа на нашей сцене в Губернском», — обещал он.

6 марта Сергей Безруков был назначен художественным руководителем МХАТ имени Горького. Константин Хабенский занял пост и.о. ректора Школы-студии МХАТ.

