Дуэт «БИС» объявил о воссоединении спустя 16 лет

Афиша Daily
Фото: Пресс-служба

Участники популярного в конце 2000-х дуэта «БИС» Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев заявили о воссоединении коллектива.

О своем решении Соколовский и Бикбаев рассказали в совместном 40-минутном подкасте «17 мгновений спустя», где вспоминали времена «Фабрики звезд-7», первые выступления и причины распада в 2010 году.

Главным поводом для примирения стало желание подарить поклонникам новую музыку и возможность вновь услышать хиты вживую. Первое выступление воссоединившегося дуэта состоится 9 апреля на сольном концерте Влада Соколовского.

В этот вечер артисты исполнят самые известные песни группы, включая «Твой или ничей», «Катя», «Кораблики» и «Пустота», а также представят новый сингл «Еще не поздно». Его премьера состоится в ночь с 12 на 13 марта.

Дуэт «БИС» был создан продюсером Константином Меладзе в 2007 году на проекте «Фабрика звезд-7». Название коллектива сложилось из первых букв фамилий участников — Бикбаев и Соколовский.

