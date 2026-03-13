Дуэт «БИС» объявил о воссоединении спустя 16 лет

Участники популярного в конце 2000-х дуэта «БИС» Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев заявили о воссоединении коллектива.
О своем решении Соколовский и Бикбаев рассказали в совместном 40-минутном подкасте «17 мгновений спустя», где вспоминали времена «Фабрики звезд-7», первые выступления и причины распада в 2010 году.
Главным поводом для примирения стало желание подарить поклонникам новую музыку и возможность вновь услышать хиты вживую. Первое выступление воссоединившегося дуэта состоится 9 апреля на сольном концерте Влада Соколовского.
В этот вечер артисты исполнят самые известные песни группы, включая «Твой или ничей», «Катя», «Кораблики» и «Пустота», а также представят новый сингл «Еще не поздно». Его премьера состоится в ночь с 12 на 13 марта.
Дуэт «БИС» был создан продюсером Константином Меладзе в 2007 году на проекте «Фабрика звезд-7». Название коллектива сложилось из первых букв фамилий участников — Бикбаев и Соколовский.