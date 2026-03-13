В 2026 году пройдет первый Кубок мира по гонкам спермы

Американский стартап Sperm Racing сообщил о подготовке первого Кубка мира по гонкам спермы.



«Гонки спермы — это научно обоснованный соревновательный вид спорта. <…> Это не лотерея и не азартная игра», — говорится в анонсе.



Организаторы обещают, что в соревнованиях примут участие «спортсмены» из 128 стран. Они пройдут через отборочные матчи и турнирные раунды. Победитель получит приз в размере 100 тыс. долларов.



Заявку на участие могут подать люди от 18 лет, у которых нет заболеваний, передающихся половым путем. Они должны быть готовы предоставить биологический материал и участвовать в записи видеороликов для освещения конкурса.



К участию не допустят тех, кто каким-либо образом связан со стартапом. Поводом для отказа могут также стать попытки манипулировать результатами или правом на участие в конкурсе и предоставление заведомо ложной информации.



