Темой «Архстояния Детского» в 2026 году станет «Время резиновое»

Дуэт «БИС» объявил о воссоединении спустя 16 лет
В 2026 году пройдет первый Кубок мира по гонкам спермы
В МФТИ посоветовали жителям Москвы ориентироваться по Солнцу и звездам из‑за отключения связи
В Госдуме предложили поставить в городах таксофоны с интернетом
Владислава Бакальчука назначили гендиректором «М.Видео»
Pharaoh оштрафовали на 80 тыс. рублей по новой статье о пропаганде наркотиков
В Китае создали робота, который превращает человека в кентавра
В Москве отложат открытие проката велосипедов и самокатов из‑за холодной зимы
Умерла звезда «Приключений Электроника» Василий Скромный
В Netflix начали работать над сериалом о жизни Фриды Кало
Роман Курцын и Роман Постовалов мерятся силушкой богатырской в тизер-трейлере «Богатырей»
Россиянам разрешат брать в самолет более 100 миллилитров детского питания
Доджа Кэт призналась, что никогда не была на балете или опере. До этого она критиковала Шаламе
Архитектор Смильян Радич Кларк получил Притцкеровскую премию
Финнеас написал музыку ко второму сезону «Грызни»
Группа The Pussycat Dolls вернется на сцену
Джон О’Коннор рассказывает Ив Хьюсон жуткую правду о нелюдях в трейлере «Дня разоблачения»
О Стьюи из «Гриффинов» снимут отдельный мультсериал
«Превратила 8 Марта в кошмар»: визажистка раскритиковала условия работы на шоу Алины Загитовой
Россияне назвали книги, которые хотели бы увидеть в формате видеоигр
Звезда «Эмили в Париже» Филиппина Леруа-Болье спродюсирует экшн-триллер в Марокко
В Краснодаре кофейня добавила в меню коктейли «из файлов Эпштейна». Теперь ее «отменяют»
Yanix, Петар Мартич и DJ Stonik1917 выступят на «Базе» в ДК «Альфа Кристалл»
«Афиша» и «2ГИС» представили маршруты кинопрогулок по Москве и Петербургу
В Москве 22 марта пройдет фестиваль по пристройству животных «Собаки, которые любят… и котики!»
Минтранс показал проект будущего аэродрома Архыз
«Литфонд» выставит на торги фото Цоя, рукописи Науменко и автограф Кормильцева
Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй возвращаются в мир модного глянца в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»

Темой «Архстояния Детского» в 2026 году станет «Время резиновое»

Афиша Daily
Фото: «Архстояние Детское»

Организаторы «Архстояния Детского» объявили тему фестиваля в 2026 году — «Время резиновое». Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе проекта.

Мероприятие пройдет с 25 по 28 июня 2026 года в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области. Узнать все подробности и купить билеты можно на сайте.

«На фестивале мы совершим путешествие от физического времени к его метаморфозам и будем изучать именно их: почему оно летит, когда оно стоит, отчего тянется, как его наполнить и как терять, что нужно сделать, чтобы его ощутить (спойлер: секрет в скуке). Самое интересное наблюдение состоит в том, что время, которое проживает ребенок, гораздо более тягучее, чем время, которое проживает взрослый», — рассказала куратор фестиваля Ксения Будина. 

Темой для рефлексии в этом году станет ощущение времени, а кроме арт-объектов гостей ждут театральные постановки, перформансы, музыкальные выступления, мастерские от ведущих культурных институций, игры, экскурсии, кинопоказы и квесты. Сохранится и постоянный формат самоорганизованных кемпов. Полная программа будет объявлена дополнительно.

«Архстояние Детское» также объявило открытый конкурс сразу в четырех номинациях: ярмарка очень молодого искусства; арт-объект, который будут сжигать; костюм путешественников во времени для всей семьи и дизайн мини-арт-каров или легендарных фестивальных тележек. Заявки принимаются до 17 апреля 2026 года.

Фестиваль вырос из «взрослого» Архстояния в 2014 году. Последние семь лет и в этом году куратором выступает Ксения Будина, директор Зеленой школы парка Горького. Проект стал победителем премии Russian Creative Awards 2023 в номинации «Новые формы».

