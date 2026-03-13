В Госдуме предложили поставить в городах таксофоны с интернетом

В Netflix начали работать над сериалом о жизни Фриды Кало
Владислава Бакальчука назначили гендиректором «М.Видео»
Pharaoh оштрафовали на 80 тыс. рублей по новой статье о пропаганде наркотиков
В Китае создали робота, который превращает человека в кентавра
В Москве отложат открытие проката велосипедов и самокатов из‑за холодной зимы
Умерла звезда «Приключений Электроника» Василий Скромный
Роман Курцын и Роман Постовалов мерятся силушкой богатырской в тизер-трейлере «Богатырей»
Россиянам разрешат брать в самолет более 100 миллилитров детского питания
Доджа Кэт призналась, что никогда не была на балете или опере. До этого она критиковала Шаламе
Архитектор Смильян Радич Кларк получил Притцкеровскую премию
Финнеас написал музыку ко второму сезону «Грызни»
Группа The Pussycat Dolls вернется на сцену
Джон О’Коннор рассказывает Ив Хьюсон жуткую правду о нелюдях в трейлере «Дня разоблачения»
О Стьюи из «Гриффинов» снимут отдельный мультсериал
«Превратила 8 Марта в кошмар»: визажистка раскритиковала условия работы на шоу Алины Загитовой
Россияне назвали книги, которые хотели бы увидеть в формате видеоигр
Звезда «Эмили в Париже» Филиппина Леруа-Болье спродюсирует экшн-триллер в Марокко
В Краснодаре кофейня добавила в меню коктейли «из файлов Эпштейна». Теперь ее «отменяют»
Yanix, Петар Мартич и DJ Stonik1917 выступят на «Базе» в ДК «Альфа Кристалл»
«Афиша» и «2ГИС» представили маршруты кинопрогулок по Москве и Петербургу
В Москве 22 марта пройдет фестиваль по пристройству животных «Собаки, которые любят… и котики!»
Минтранс показал проект будущего аэродрома Архыз
«Литфонд» выставит на торги фото Цоя, рукописи Науменко и автограф Кормильцева
Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй возвращаются в мир модного глянца в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»
Каждая вторая россиянка тратит на подготовку к свиданию более 10 000 рублей
ИИ-актриса Тилли Норвуд выпустила клип
Кайли Дженнер рассказала, что хочет сыграть в комедии или боевике
«Перекресток» и художник Покрас Лампас выпустили лимитированные дизайнерские статуэтки «Лаки Миши»

В Госдуме предложили поставить в городах таксофоны с интернетом

Решить проблему с отключением связи в крупных городах России может возвращение таксофонов. Так считает член думского комитета по промышленности и торговле Игорь Антропенко. 

«Остро назрела тема возрождения таксофонов, но уже с выходом в интернет. Это позволит гражданам оставаться на связи даже в период отключений и обеспечит должный уровень безопасности», ― цитирует его слова ТАСС.

По словам депутата, в приграничных регионах России уже давно ограничивают связь, но в Москве такие меры воспринимаются «сложнее, поскольку многие административные центры находятся именно здесь».

С 3 марта москвичи жалуются на проблемы с мобильным интернетом. Он не работает в центральных районах и на некоторых станциях метро. Не функционируют также публичные сети Wi-Fi на улицах. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснял ограничения заботой о безопасности граждан. По информации источника РБК на рынке информбезопасности, Минцифры тестирует способ блокировки сайтов, которые не входят в белый список. 

На фоне проблем со связью в приложениях такси появилась опция связи с диспетчером по телефону, в некоторых магазинах теперь принимают только наличные. Еще в Москве вырос спрос на бумажные карты, пейджеры, рации и стационарные телефоны. При этом пейджинговой инфраструктуры в городе нет уже несколько лет, поэтому, по мнению экспертов, пейджеры скупают в панике ― как гречку или туалетную бумагу.

