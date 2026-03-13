В Китае создали робота, который превращает человека в кентавра

Впрочем, не всем такой подход показался разумным. На Reddit разработку китайских инженеров откровенно высмеяли. «Мне кажется, тележка для покупок почти всегда была бы решением получше», — написал один из пользователей. «Представьте, что вы бежите с этой штукой, она несет груз, а потом вы спотыкаетесь и ломаете себе спину, потому что вся конструкция с силой валится на вас», — заметил другой.