В Москве отложат открытие проката велосипедов и самокатов из‑за холодной зимы

Фото: Let’s Kick/Unsplash

Открытие проката велосипедов и самокатов в Москве сдвинется на две недели из-за аномально холодной зимы, пишет ТАСС.

Ожидается, что транспорт подготовят в конце марта или начале апреля. «Традиционно сезон открывается во второй половине марта. Но с учетом того, что холода закончились только пару дней назад, компаниям надо время, чтобы до конца подготовить свой подвижной состав к весенне-летнему сезону. В ближайшие 10–15 дней это будет сделано, мы рассчитываем, что в конце марта — начале следующего месяца прокат полноценно откроется», — сказал заммэра столицы Максим Ликсутов. 

В 2025 году сезон проката завершился 14 ноября. Москвичи совершили за него более 75 млн поездок.

Недавно стало известно, что Владимир Путин поручил проработать предложения по ограничению передвижения на электровелосипедах по тротуарам. На заседании СПЧ президент рассказал, что иногда ездит по Москве «по-тихому», без сопровождения и кортежей. По его словам, он видит, как передвижения курьеров на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам мешают россиянам.



 

