Умерла звезда «Приключений Электроника» Василий Скромный

В Одессе в возрасте 61 года скончался Василий Скромный, который в детстве сыграл Макара Гусева в трехсерийном фильме «Приключения Электроника». Причиной смерти стало онкологическое заболевание, сообщает «АиФ» со ссылкой на людей в его окружении.