В Netflix начали работать над сериалом о жизни Фриды Кало

Афиша Daily
Фото: Getty Images

Netflix снимет сериал о мексиканской художнице Фриде Кало и ее муже Диего Ривере. Об этом пишет Deadline.

Шоу будет основано на романе «Черного нет и не будет» Клэр Берест о бурном и неоднозначном романе пары. В Netflx хотят рассказать, как любовь, предательство и творчество супругов проявлялись под влиянием политической и социальной атмосферы их времени.

Сценаристкой выступит Мария Рене Пруденсио. Режиссерами станут Патрисия Ригген («Джек Райан») и Габриель Рипстайн («Нарко»). Название сериала пока неизвестно.

Фрида Кало (1907–1954) — знаменитая мексиканская художница. В ее работах сочетаются реализм, символизм и фольклорные мотивы. Среди ее работ — «Больница Генри Форда», «Тут висит мое платье», «Сломанная колонна» и другие.

В 18 лет попала в аварию и получила тройной перелом позвоночника, переломы таза, ребра и ноги. Кроме того, железный поручень пронзил ее живот. После этого художница страдала от сильных болей всю жизнь. В 1929 году вышла замуж за известного художника Диего Риверу.

