Роман Курцын и Роман Постовалов мерятся силушкой богатырской в тизер-трейлере «Богатырей»

Джон О’Коннор рассказывает Ив Хьюсон жуткую правду о нелюдях в трейлере «Дня раскрытия»
Россиянам разрешат брать в самолет более 100 миллилитров детского питания
Доджа Кэт призналась, что никогда не была на балете или опере. До этого она критиковала Шаламе
Архитектор Смильян Радич Кларк получил Притцкеровскую премию
Финнеас написал музыку ко второму сезону «Грызни»
Группа Pussycat Dolls вернется на сцену
О Стьюи из «Гриффинов» снимут отдельный мультсериал
«Превратила 8 Марта в кошмар»: визажистка раскритиковала условия работы на шоу Алины Загитовой
Россияне назвали книги, которые хотели бы увидеть в формате видеоигр
Звезда «Эмили в Париже» Филиппина Леруа-Болье спродюсирует экшн-триллер в Марокко
В Краснодаре кофейня добавила в меню коктейли «из файлов Эпштейна». Теперь ее «отменяют»
Yanix, Петар Мартич и DJ Stonik1917 выступят на «Базе» в ДК «Альфа Кристалл»
«Афиша» и «2ГИС» представили маршруты кинопрогулок по Москве и Петербургу
В Москве 22 марта пройдет фестиваль по пристройству животных «Собаки, которые любят… и котики!»
Минтранс показал проект будущего аэродрома Архыз
«Литфонд» выставит на торги фото Цоя, рукописи Науменко и автограф Кормильцева
Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй возвращаются в мир модного глянца в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»
Каждая вторая россиянка тратит на подготовку к свиданию более 10 000 рублей
ИИ-актриса Тилли Норвуд выпустила клип
Кайли Дженнер рассказала, что хочет сыграть в комедии или боевике
«Перекресток» и художник Покрас Лампас выпустили лимитированные дизайнерские статуэтки «Лаки Миши»
Опрос: более половины мужчин согласны с тем, что должны оплачивать основные траты в отпуске
В Москве вырос спрос на пейджеры, рации и стационарные телефоны
В Госдуме заявили, что Telegram не будет работать даже с VPN
«Вкусно — и точка» появится в Кыргызстане и в других странах
Исполнители теракта в «Крокусе» получили пожизненное
В Музее Москвы пройдет фестиваль «Dafes Типографика»
YouTube стал крупнейшей медиакомпанией в мире, обойдя Disney

Роман Курцын и Роман Постовалов мерятся силушкой богатырской в тизер-трейлере «Богатырей»

Афиша Daily
Иллюстрация: кинокомпания «Наше кино»

Кинокомпания «Наше кино» поделилась с «Афишей Daily» тизер-трейлером комедии «Богатыри». В прокате фильм появится 21 мая.

По сюжету современный школьник Ваня случайно попадает в волшебный портал и оказывается в Древней Руси. Там он встречает двух отважных богатырей — Федора и Ратибора. Вместе они отправляются в путешествие уже в наш мир, чтобы первыми найти магические артефакты. Если герои не успеют, артефакты заполучит злая колдунья Гордея, которая хочет с их помощью пробудить могущественное зло.

Роль Вани исполнил Андрей Андреев, а героев в кольчугах воплотили Роман Курцын и Роман Постовалов. Помогают главным героям Карина Разумовская, Алина Алексеева, Альбина Кабалина, Никита Тарасов и Юлия Сулес. Злодейку Гордею сыграла актриса Алена Михайлова. 

Режиссером «Богатырей» выступил Павел Воронин, снявший ранее комедии «Я хочу! Я буду!» и «Мужские правила моего деда». Он же работал над сценарием фильма вместе с Василием Ровенским и Егором Дмитрюковым. 

«В нашей культуре есть свои настоящие супергерои — это богатыри. Они не из комиксов, а из былин и народных сказаний. Нам хотелось напомнить о них и рассказать историю, на которой могут расти дети — историю о дружбе, смелости и силе духа», ― отметил Воронин.

