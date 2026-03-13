Роман Курцын и Роман Постовалов мерятся силушкой богатырской в тизер-трейлере «Богатырей»

Кинокомпания «Наше кино» поделилась с «Афишей Daily» тизер-трейлером комедии «Богатыри». В прокате фильм появится 21 мая.
По сюжету современный школьник Ваня случайно попадает в волшебный портал и оказывается в Древней Руси. Там он встречает двух отважных богатырей — Федора и Ратибора. Вместе они отправляются в путешествие уже в наш мир, чтобы первыми найти магические артефакты. Если герои не успеют, артефакты заполучит злая колдунья Гордея, которая хочет с их помощью пробудить могущественное зло.
Роль Вани исполнил Андрей Андреев, а героев в кольчугах воплотили Роман Курцын и Роман Постовалов. Помогают главным героям Карина Разумовская, Алина Алексеева, Альбина Кабалина, Никита Тарасов и Юлия Сулес. Злодейку Гордею сыграла актриса Алена Михайлова.
Режиссером «Богатырей» выступил Павел Воронин, снявший ранее комедии «Я хочу! Я буду!» и «Мужские правила моего деда». Он же работал над сценарием фильма вместе с Василием Ровенским и Егором Дмитрюковым.
«В нашей культуре есть свои настоящие супергерои — это богатыри. Они не из комиксов, а из былин и народных сказаний. Нам хотелось напомнить о них и рассказать историю, на которой могут расти дети — историю о дружбе, смелости и силе духа», ― отметил Воронин.