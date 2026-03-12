Доджа Кэт призналась, что никогда не была на балете или опере. До этого она критиковала Шаламе

Певица Доджа Кэт раскритиковала Тимоте Шаламе за его слова о том, что никому нет дела до оперы и балета. А потом взяла свои слова обратно, отметив, что сама никогда не была ни на одном балетном или оперном спектакле. Об этом написал Variety.
Артистка сперва опубликовала видео в тиктоке, в котором подчеркнула, что «опере 400 лет, балету 500 лет». Она заявила, что «какой‑то Тимоте Шаламе осмелился» говорить, будто эти виды искусства не интересны людям.
«Ты приходишь в красивом наряде [на съемку]. Садишься и затыкаешься. Это обычный этикет в таких случаях. Может быть научишься чему-нибудь после этого», — обратилась она в актеру.
Позднее Доджа удалила ролик. В новом видео она призналась, что ничего не знает об опере или балете. Артистка отметила, что поддалась всеобщему возмущению в первом посте. «Это из‑за потребности в общении», — сказала она.
«Вчера я занималась показной добродетелью, потому что хотела контакта, и я знала, что оплошность Тимоте — то, что я могу использовать, чтобы люди общались со мной и чтобы я им нравилась. И это просто. Это современный способ получить клики, лайки, одобрение и все такое прочее от людей. Вот это я и сделала вчера, не подумав почему я это делаю», — поделилась рэперша.
Тимоте Шаламе оказался в центре скандала из‑за слов, сказанных в беседе с коллегой по фильму «Интерстеллар» Мэттью МакКонахи. Актер заявил, что не хотел бы работать в сферах балета или оперы, «где тебе как бы говорят: „Ты давай, поддерживай тут жизнь, пусть и никому до них уже нет дела“».
Слова актера обидели артистов оперы и балета, а также поклонников этих видов искусства. На выпад Шаламе ответили в числе прочих итальянский певец Андреа Бочелли и балерина Мисти Коупленд. «Афиша Daily» рассказала подробно, как актера начали отменять и как это скажется на его шансах на «Оскар».