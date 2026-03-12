Финнеас написал музыку ко второму сезону «Грызни»

Американский музыкант и продюсер Финнеас, брат певицы Билли Айлиш, напишет саундтрек ко второму сезону сериала «Грызня». Об этом написал The Hollywood Reporter со ссылкой на студию А24.
Финнеас рассказал, что работал над музыкальным сопровождением шоу на протяжении последних 12 месяцев. «Все восемь эпизодов выйдут 16 апреля, вся оригинальная музыка написана мной», — отметил артист.
Он подчеркнул, что благодарен за возможность создать музыку для проекта. Также Финнеас выразил благодарность актерскому составу сериала за «невероятную игру».
«Я, наверное, пересматривал каждую сцену раз сто, пока писал музыку к сериалу, и каждый раз чувствовал это. Я настоящий поклонник этого сериала, для меня большая честь и гордость быть его частью», — поделился музыкант.
Создатель и шоураннер «Грызни» Ли Сон Джин отметил, что Финнеас — «гениальный человек», который способен «сделать самые мрачные эмоции невероятно прекрасными». «Я с нетерпением жду, когда все услышат то, что он сотворил», — сказал он.
Второй сезон «Грызни» выйдет 16 апреля. В нем рядовые сотрудники загородного клуба Эшли Миллер (Кейли Спэни) и Остин Дэвис (Чарльз Мелтон) окажутся втянуты в разваливающийся брак своего начальника и его жены. Босса и его супругу в проекте сыграют Оскар Айзек и Кэри Маллиган.