Группа Pussycat Dolls вернется на сцену

Группа Pussycat Dolls воссоединится в сокращенном составе и вернется на сцену. Об этом сообщил Variety.
Коллектив выпустил новый сингл «Club Song» и анонсировал мировое турне. Оно пройдет на территории США, Европейского Союза и Великобритании. В нем примут участие Николь Шерзингер, Кимберли Уайатт и Эшли Робертс.
Артистки проведут 53 концерта. Первый пройдет 5 июня на арене Acrisure Arena в Палм-Дезерте, штат Калифорния. После этого группа отправится на фестиваль Outloud Music в Вест-Голливуд. Амеркианская часть тура завершится 1 августа в Далласе.
Затем Pussycat Dolls поедут в Копенгаген, где выступят 9 сентября. Они также представят шоу в Норвегии, Люксембурге, Германии, Польше, Бельгии, Франции, Швейцарии, Чехии, Нидерландах. Завершится тур серией концертов в Ирландии и Великобритании.
Кроме того, в мае Pussycat Dolls перевыпустят альбомы «PCD» и «Doll Domination». Пластинки представят на виниле и в цифровом формате. «PCD» выйдет с новыми и ранее не изданными треками.
В 2019 году группа уже воссоединялась. В 2020 году певицы выпустили сингл «React», а затем планировали гастроли. Но тур отложили из‑за пандемии COVID-19. Солисткам Джессике Сатте и Кармит Бачар не понравилось, что Шерзингер сообщила об отмене тура не лично им, а через публичные посты в соцсетях.
Pussycat Dolls появились в 1995 году в Лос-Анджелесе. Группу создала хореограф Робин Антин изначально как бурлеск-коллетив. В 2003 году она решила превратить группу в полноценный музыкальный проект. Дебютный альбом появился в 2005 году, в него вошли такие хиты как «Don’t Cha», «Buttons» и «Stickwitu». В 2008 году появился второй альбом.