Джон О’Коннор рассказывает Ив Хьюсон жуткую правду о нелюдях в трейлере «Дня раскрытия»

Фото: Universal Pictures/YouTube

На ютуб-канале Universal Pictures опубликовали трейлер фильма «День раскрытия» Стивена Спилберга. Проект, снятый по рассказу режиссера, выйдет в зарубежный кинопрокат 6 декабря.

Картина расскажет о мужчине, который решает раскрыть миру жуткую правду о живущих рядом с людьми пришельцах. Главную роль исполнил Джош О’Коннор («Корона», «Претенденты»).

Видео: Universal Pictures/YouTube

В трейлере он рассказывает подруге (ее сыграла Ив Хьюсон, «Заговор сестер Гарви», «Идеальная пара»), что знает нечто тайное. Он признается, что украл секретные данные и теперь хочет сделать их достоянием общественности.

Помогать герою будет телеведущая в исполнении Эмили Блант («Дьявол носит Prada», «Тихое место»). Она, как намекает ролик, сама не является человеком, но у предполагаемой инопланетянки есть свои причины бороться за изменение мира.

Помимо О’Коннора, Хьюсон и Блант, в фильме снялись Колин Ферт («Король говорит!», «Бриджет Джонс») и Колман Доминго («Синг-Синг», «Времена года»). Сценарий картины написал Дэвид Кепп («Парк Юрского периода», «Война миров»).

Продюсерами «Дня раскрытия» выступили пятикратная номинантка на премию «Оскар» Кристи Макоско Кригер («Фабельманы», «Вестсайдская история») и Стивен Спилберг. Исполнительными продюсерами стали Адам Сомнер и Крис Бригэм.

Оператором фильа был Януш Камински («Спасти рядового Райана»), а композитором — прославленный Джон Уильямс. Для последнего «Disclosure Day» — уже 30-й совместный проект со Спилбергом.

