Звезда «Эмили в Париже» Филиппина Леруа-Болье спродюсирует экшн-триллер в Марокко

Фото: Netflix

Звезда сериала «Эмили в Париже» Филиппина Леруа-Болье спродюсирует экшн-триллер, действие которого развернется в Марокко. Об этом сообщил Deadline.

Фильм, у которого пока нет названия, выпустят компании Mariri Productions и Autopilot. Сценарий к нему написал Сэм Бойер, чей текст в 2023 году попадал в черный список лучших нереализованных сценариев Голливуда.

Леруа-Болье сыграет в проекте одну из ролей. Сюжет будущей картины пока держится в секрете. Съемки запланированы на осень, они пройдут в Марокко. Кастингом занимается Николас Деруэ из ND et Fils.

Продюсерами фильма выступят Леруа-Болье, Эленора Дейли и Эдуард де Лашометт. Для актрисы проект станет первым опытом в продюсировании. Ранее Леруа-Болье отмечала, что хотела бы создавать ленты с яркими, зрелыми женскими персонажами.

