Yanix, Петар Мартич и DJ Stonik1917 выступят на «Базе» в ДК «Альфа Кристалл»

Хедлайнером первой волны стал рэпер Yanix ― один из самых заметных представителей новой школы русского рэпа. Ему компанию составят основатель «Пасош» и «Прыгай киска» Петар Мартич, а также DJ Stonik1917, сочетающий хаус 90-х, диджейскую эстетику и аналоговое оборудование.