Yanix, Петар Мартич и DJ Stonik1917 выступят на «Базе» в ДК «Альфа Кристалл»

23 мая в московском ДК «Альфа Кристалл» пройдет музыкальный фестиваль «Это база». Составом первой волны лайнапа с «Афишей Daily» поделились организаторы.
Хедлайнером первой волны стал рэпер Yanix ― один из самых заметных представителей новой школы русского рэпа. Ему компанию составят основатель «Пасош» и «Прыгай киска» Петар Мартич, а также DJ Stonik1917, сочетающий хаус 90-х, диджейскую эстетику и аналоговое оборудование.
Среди других заявленных артистов ― Wuna, Weeka, Daily Slime, Mashkov, Errortica и Wasta. Имена остальных участников объявят позже.
Впервые после зимнего перерыва тусовка охватит не только внутренние помещения ДК «Альфа Кристалл», но и двор. Запланированы большая уличная сцена и две ночные локации.
По традиции событие начнется со скейт-контеста, который продлится два-три часа. В программе также заявлены граффити-контест и фуд-корт со стритфуд-проектами города.
Первая «База» прошла в 2023 году в только что открытом «Суперметалле». Тогда на сцену вышли OG Buda, Alblak 52, «Лауд», Anikv, Кассета и Карина Истомина. На «Базе» в 2024 году гости слушали Saluki, Biicla и других артистов.