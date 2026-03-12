Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй возвращаются в мир модного глянца в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»
В Москве 22 марта пройдет фестиваль по пристройству животных «Собаки, которые любят… и котики!»

Фото: фонд «Собаки, которые любят»

22 марта благотворительный фонд «Собаки, которые любят» проведет масштабный фестиваль, где жители города смогут познакомиться с подопечными приютов и найти себе верного друга. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе организации.

Вход свободный, по предварительной регистрации. С 12.00 до 17.00 в пространстве «Баунс» от Omega Events гостей будут ждать собаки и кошки, готовые к переезду в новые семьи. Все животные-участники здоровы, привиты, стерилизованы и социализированы для жизни в городе. 

Те, кто заберет питомца домой, получат поддержку: консультации специалистов по адаптации и полезные подарки от партнеров. Для всех посетителей пройдут лекции от ветеринаров и кинологов, благотворительный маркет и мастер-классы. Еще на площадке будет работать пункт сбора помощи, куда можно передать корма и амуницию для тех, кто все еще ждет своего человека в приюте.

«Фестиваль — это возможность спокойно познакомиться с животными, увидеть их характер и пообщаться с волонтерами в комфортной обстановке. Мы стремимся к тому, чтобы каждое пристройство было осознанным, поэтому сопровождаем семьи на всех этапах: от первой встречи до полной адаптации питомца дома», — пояснила директор фонда «Собаки, которые любят» Юлия Лындина.

Благотворительный фонд «Собаки, которые любят» с 2017 года занимается лечением, стерилизацией и пристройством бездомных животных. Фонд развивает культуру ответственного владения питомцами и оказывает поддержку муниципальным и частным приютам. 
 

