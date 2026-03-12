Минтранс показал проект будущего аэродрома Архыз

Главгосэкспертиза России согласовала первую часть проекта строительства аэродромной инфраструктуры аэропорта Архыз в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом говорится на сайте министерства транспорта.



Первый для региона аэропорт откроется в 2029 году в 40 километрах от Черкесска. Регион — единственный на Северном Кавказе, где нет собственного гражданского аэропорта. «Новая воздушная гавань усилит транспортную сеть всего Северного Кавказа, сделает этот развивающийся регион еще более доступным и современным», — сказал министр транспорта Андрей Никитин.