Минтранс показал проект будущего аэродрома Архыз

Главгосэкспертиза России согласовала первую часть проекта строительства аэродромной инфраструктуры аэропорта Архыз в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом говорится на сайте министерства транспорта.
Первый для региона аэропорт откроется в 2029 году в 40 километрах от Черкесска. Регион — единственный на Северном Кавказе, где нет собственного гражданского аэропорта. «Новая воздушная гавань усилит транспортную сеть всего Северного Кавказа, сделает этот развивающийся регион еще более доступным и современным», — сказал министр транспорта Андрей Никитин.
Генеральный план разработали в институте «Аэропроект». Планируется строительство взлетно-посадочной полосы длиной 3000 метров, двух рулежных дорожек и перрона с местами стоянок воздушных судов и командно-диспетчерского пункта. Аэродром оснастят современным радиотехническим, метеорологическим и светосигнальным оборудованием российского производства.
«Для пассажиров из Карачаево-Черкесии ближайшая доступная авиагавань находится в Минеральных Водах. С открытием нового аэропорта жителям республики будет удобнее перемещаться по стране, а гостям региона — планировать путешествия. Дополнительные возможности для поездок также получат жители соседних регионов — Ставропольского и Краснодарского краев», — прокомментировал глава Росавиации Дмитрий Ядров.