«Литфонд» выставит на торги фото Цоя, рукописи Науменко и автограф Кормильцева

17 марта пройдут торги аукционного дома «Литфонд», посвященные 45-летию Ленинградского рок-клуба и 40-летию Свердловского рок-клуба, сообщает ТАСС.



«В каталоге торгов представлено более ста раритетов, в числе которых рукописи, фотографии, магнитофонные записи, самиздат и редкие документы, позволяющие буквально по фрагментам восстановить атмосферу подпольной рок-сцены конца 1970-х и 1980-х годов. Большинство лотов происходит из крупных частных коллекций Санкт-Петербурга, Москвы, Урала, Сибири и ранее не появлялось на антикварном рынке», — говорится в сообщении.



