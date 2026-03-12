Кайли Дженнер рассказала, что хочет сыграть в комедии или боевике

В интервью для Vanity Fair блогер и звезда шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер рассказала, что получает предложения о съемках в фильмах.



«Я получила несколько сценариев и пока не нашла ничего подходящего, но я на 100% хочу. Мне очень нравятся комедии. Думаю, у меня это хорошо получается. Может быть, в следующий раз, когда мы с вами будем разговаривать, я сыграю главную роль в боевике!» — добавила она.



Недавно у Дженнер было камео в мокьюментари «Момент», спродюсированном Charli XCX и снятом Эйданом Замири. Кайли рассказала, что сама предложила включить себя в сценарий. «Я чувствовала, что это удобный путь для меня, потому что я знаю его, я знаю Чарли — для моей первой работы это было идеально. Они ответили, и Чарли была очень заинтересована», — рассказала звезда.



Ранее Кайли Дженнер выпустила первый музыкальный трек совместно с дуэтом Terror Jr. Она представила песню «Fourth Strike» под сценическим именем King Kylie.