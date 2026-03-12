Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй возвращаются в мир модного глянца в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»
«Афиша» и «2ГИС» представили маршруты кинопрогулок по Москве и Петербургу
В Москве 22 марта пройдет фестиваль по пристройству животных «Собаки, которые любят… и котики!»
Минтранс показал проект будущего аэродрома Архыз
«Литфонд» выставит на торги фото Цоя, рукописи Науменко и автограф Кормильцева
Каждая вторая россиянка тратит на подготовку к свиданию более 10 000 рублей
ИИ-актриса Тилли Норвуд выпустила клип
Кайли Дженнер рассказала, что хочет сыграть в комедии или боевике
«Перекресток» и художник Покрас Лампас выпустили лимитированные дизайнерские статуэтки «Лаки Миши»
В Москве вырос спрос на пейджеры, рации и стационарные телефоны
В Госдуме заявили, что Telegram не будет работать даже с VPN
«Вкусно — и точка» появится в Кыргызстане и в других странах
Исполнители теракта в «Крокусе» получили пожизненное
В Музее Москвы пройдет фестиваль «Dafes Типографика»
YouTube стал крупнейшей медиакомпанией в мире, обойдя Disney
В «Читай-городе» зафиксировали рост спроса на путеводители и атласы в Москве
Девятый сезон «Рика и Морти» стартует в мае. Смотрим первые кадры!
Роскачество обнаружило в школьных брюках для мальчиков высокоопасные вещества
Автор «Счастливого дня смерти» и «Дропа» поставит хоррор «Конец посадки»
Луи Гаррель и Роуз Лесли снимутся с Сидни Суини в фильме «Обычай страны»
Михайловский театр закроется на реконструкцию до 2027 года
Вышел первый трейлер хоррора «Хокум» с Адамом Скоттом
Суд не встал на сторону москвича, которому обещали бесплатную пиццу на сто лет
Стивен Спилберг снова стал богатейшей знаменитостью по версии Forbes
Билли Айлиш планирует сыграть в фильме «Под стеклянным колпаком»
В Россию в 2025 году въехали почти 160 000 туристов из ЕС
В Москве пройдет первый международный кинофестиваль «Сделано женщинами»
Кейт Уинслет снимется в «Охоте на Голлума»

Опрос: более половины мужчин согласны с тем, что должны оплачивать основные траты в отпуске

Афиша Daily
Фото: Ezequiel Garrido/Unsplash

Mamba и сервис OneTwoTrip выяснили, когда россияне готовы ехать вместе и знакомятся ли ради путешествий. Результатами исследования дейтинг-сервис поделился с «Афишей Daily».

Выяснилось, что почти половина мужчин (47%) готовы к совместным поездкам сразу после знакомства. 23% считают, что для такого шага достаточно нескольких свиданий.

Женщины подходят к вопросу осторожнее. Самый популярный сценарий – поехать вместе после нескольких встреч, так ответили 37% респонденток. 27% планируют путешествие только через 3–6 месяцев отношений, когда появляется больше уверенности в человеке. Но вот 21% допускают поездку сразу после знакомства, если возникает сильная взаимная химия. При этом только 10% респондентов считают, что совместное путешествие возможно только после того, как отношения становятся официальными.

Совместное путешествие многие россияне воспринимают как настоящий краш-тест для отношений. 66% мужчин и 64% женщин считают, что поездка означает переход на новый уровень: в дороге люди быстрее видят друг друга настоящими.

Неудачный отпуск может быстро закончиться расставанием, так считают 54% мужчин и 66% женщин. Но бывает и наоборот: для 46% мужчин и 34% женщин именно совместная поездка становилась началом отношений. При этом не каждое путешествие обязательно превращается в роман: 42% мужчин и 49% женщин говорят, что совместный отпуск может остаться просто приятным этапом знакомства, который помогает лучше узнать человека.

В вопросе денег в путешествии все довольно традиционно. Более половины мужчин (55%) согласны с тем, что именно они должны оплачивать основные траты в отпуске – билеты, отель, рестораны и развлечения. Женщины ждут того же: 41% уверены, что финансовую часть поездки должен брать на себя партнер.

При этом 21% мужчин готовы делить расходы 50 на 50, тогда как среди женщин такую модель поддерживают только 14%. Более справедливым вариантом женщины чаще считают ситуацию, когда платит тот, кто предложил поездку.

По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, пары в основном выбирают поездки по России: на них приходится около 70% всех бронирований. Среди внутренних направлений лидируют Москва (около 21%) и Петербург (16%), а также курортные города: Адлер и Сочи.

Чаще всего пары путешествуют по России в июле, в этом месяце бронирований на 36% больше, чем в среднем по году. За границу, наоборот, чаще отправляются на майских – число заказов в этот период примерно на 17% выше среднего. Среди лидеров зарубежных направлений у пар Турция (13%), Таиланд (9%), Италия (7%) и Франция (5%).

Большинство россиян пока не используют дейтинг-приложения специально для поиска пары для путешествий, однако сама идея знакомств ради поездок многим кажется интересной. При этом сигнал в анкете о готовности к путешествиям может повысить интерес к знакомству: 34% мужчин и 20% женщин признаются, что такая формулировка вызывает желание познакомиться и начать общение.

Недавно Mamba выяснила, что 68% женщин готовы расстаться с мужчиной, если тот скрывает их от друзей и семьи. Среди мужчин так поступили бы 40%, тогда как для большинства закрытость партнера не становится причиной для разрыва.

