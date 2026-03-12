В Госдуме заявили, что Telegram не будет работать даже с VPN

Роскомнадзор может отследить трафик даже при использовании VPN-сервисов, поэтому обойти блокировки мессенджеру Telegram не удастся. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов, пишет Национальная служба новостей.
«Если кто-то думает, что все просто скачают VPN и продолжат пользоваться мессенджером, то спешу вас расстроить. Ничего не будет работать. Останутся только легальные сервисы VPN, которые нужны для работы СМИ. Роскомнадзор может все отследить. Telegram никого не обхитрит — не будет ни черта функционировать», — сказал парламентарий.
Роскомнадзор начал замедлять Telegram с 10 февраля. Ограничительные меры объяснили попыткой защитить россиян от мошенников, а также тем, что мессенджер не исполняет российское законодательство.
Недавно в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что в России запрещена реклама в Telegram и YouTube. Там пояснили, что, поскольку Роскомнадзор принимает меры по ограничению доступа к этим площадкам, размещение рекламы на них нарушает часть 10.7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе». За нарушение, согласно статье 14.3 КоАП, полагаются штрафы: от 2000 до 20 000 рублей для граждан, от 4000 до 100 000 рублей для должностных лиц и от 100 000 до 1 млн рублей для юридических лиц.
11 марта у Telegram произошел массовый сбой. Чаще всего о проблемах в работе мессенджера сообщали пользователи из Москвы, Петербурга, Республики Марий Эл, Свердловской области, Краснодарского края. У многих также не открывалась веб-версия мессенджера.