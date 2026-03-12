«Афиша» и «2ГИС» представили маршруты кинопрогулок по Москве и Петербургу

В преддверии церемонии «Оскар» «Афиша» и «2ГИС» выпустили маршруты кинопрогулок по главным городам российской киноиндустрии — Москве и Петербургу. В каждую из них вошли по 10 знаковых мест, связанных с прошлым кино и его настоящим. Маршруты удобно смотреть в мобильном приложении «2ГИС» ― вот ссылка на московскую прогулку, а вот на петербургскую.