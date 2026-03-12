Девятый сезон «Рика и Морти» стартует в мае. Смотрим первые кадры!
Исполнители теракта в «Крокусе» получили пожизненное
YouTube стал крупнейшей медиакомпанией в мире, обойдя Disney
В «Читай-городе» зафиксировали рост спроса на путеводители и атласы в Москве
Роскачество обнаружило в школьных брюках для мальчиков высокоопасные вещества
Автор «Счастливого дня смерти» и «Дропа» поставит хоррор «Конец посадки»
Луи Гаррель и Роуз Лесли снимутся с Сидни Суини в фильме «Обычай страны»
Михайловский театр закроется на реконструкцию до 2027 года
Вышел первый трейлер хоррора «Хокум» с Адамом Скоттом
Суд не встал на сторону москвича, которому обещали бесплатную пиццу на сто лет
Стивен Спилберг снова стал богатейшей знаменитостью по версии Forbes
Билли Айлиш планирует сыграть в фильме «Под стеклянным колпаком»
В Россию в 2025 году въехали почти 160 000 туристов из ЕС
В Москве пройдет первый международный кинофестиваль «Сделано женщинами»
Кейт Уинслет снимется в «Охоте на Голлума»
Певица Кэти Перри проиграла суд против дизайнера Кейти Перри
Барбра Стрейзанд получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале
Появился трейлер фильма «Обсессия»
Начались съемки комедийного сериала «Полицейский по обмену»
Ильдар Абдразаков станет художественным руководителем Михайловского театра
В больницах Урала сотрудники начнут носить аудиобейджи против хамства в регистратуре
Apple Music запустит полное прослушивание песен внутри TikTok
У Telegram массовый сбой в России
В Подмосковье начнут проверять школьные тетради с помощью нейросети
Фестиваль «Архстояние»-2026 объявляет два открытых конкурса
Бизнес в Москве потерял от 3 до 5 млрд рублей всего за 5 дней отключений мобильного интернета
Подруга Лерчек рассказала, что у блогерши диагностировали рак желудка
«Яндекс» и международный фонд Л.Н.Толстого оцифруют наследие писателя

В Музее Москвы пройдет фестиваль «Dafes Типографика»

Афиша Daily
Фото: «Dafes Типографика»

24 марта в Музее Москвы откроется первый фестиваль типографики и графического дизайна «Dafes Типографика». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Подробная программа и регистрация доступны на платформе фестиваля. Посетителей ждем выставка 300 типографических плакатов, а также параллельная программа с участием дизайнеров, художников и специалистов в области типографики. 

Программу формируют ведущие практики индустрии: арт-директор компании «Paratype» Александра Королькова, руководитель онлайн-кампуса и профиля «Коммуникационный дизайн. Онлайн» в Школе дизайна НИУ ВШЭ Ярослав Субботин, руководитель юнита HSE Fonts Лаборатории дизайна НИУ ВШЭ Елена Ройтенберг, основатель Школы исторической каллиграфии Андрей Санников, а также дизайнеры из агентств «Бюробукв» и OTVETDESIGN, студии «Прагматика», мастерской «Промысел» и других опытных дизайн-бюро. Фестиваль завершится церемонией награждения по конкурсным номинациям «Плакат», «Анимированный плакат», «Детский плакат-букварь», «Айдентика фестиваля „Dafes Типографика“». 

Инициатором фестиваля выступили Dafes — международная цифровая платформа для обмена опытом между образовательными и культурными институциями — и Школа дизайна НИУ ВШЭ. «Многие национальные школы плаката давно обрели узнаваемый визуальный почерк. В России, несмотря на сильную традицию — от конструктивизма до современных авторских проектов — такая школа пока не сформировалась. „Dafes Типографика“ ставит перед собой задачу это изменить: собрать в одном пространстве наследие и эксперимент, признанных мастеров и новое поколение — и начать профессиональный разговор о том, как может выглядеть современная российская школа плаката», — говорится в сообщении. 

 «Мы ставим перед собой амбициозную задачу — создать масштабный дискурс вокруг типографики и искусства шрифта как универсального визуального языка. Мы хотим сделать так, чтобы плакат и графический дизайн (а типографика — это основа того и другого) стали обсуждаемы и притягивали всё большее внимание всё большего количества людей», — рассказал куратор проекта, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ Юрий Гулитов.


 

Расскажите друзьям