В Музее Москвы пройдет фестиваль «Dafes Типографика»

Инициатором фестиваля выступили Dafes — международная цифровая платформа для обмена опытом между образовательными и культурными институциями — и Школа дизайна НИУ ВШЭ. «Многие национальные школы плаката давно обрели узнаваемый визуальный почерк. В России, несмотря на сильную традицию — от конструктивизма до современных авторских проектов — такая школа пока не сформировалась. „Dafes Типографика“ ставит перед собой задачу это изменить: собрать в одном пространстве наследие и эксперимент, признанных мастеров и новое поколение — и начать профессиональный разговор о том, как может выглядеть современная российская школа плаката», — говорится в сообщении.



«Мы ставим перед собой амбициозную задачу — создать масштабный дискурс вокруг типографики и искусства шрифта как универсального визуального языка. Мы хотим сделать так, чтобы плакат и графический дизайн (а типографика — это основа того и другого) стали обсуждаемы и притягивали всё большее внимание всё большего количества людей», — рассказал куратор проекта, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ Юрий Гулитов.