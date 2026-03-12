YouTube стал крупнейшей медиакомпанией в мире, обойдя Disney

В MoffettNathanson считают, что масштаб YouTube как дистрибьютора — и платного ТВ, и контента, создаваемого авторами, — поможет ему и дальше расти взрывными темпами. Этому также поспособствуют крупные инвестиции в ИИ-инструменты, которые позволят авторам выпускать больше контента и делать это быстрее.