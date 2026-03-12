В «Читай-городе» зафиксировали рост спроса на путеводители и атласы в Москве

Девятый сезон «Рика и Морти» стартует в мае. Смотрим первые кадры!
Фото: GeoJango Maps/Unsplash

В период с 6 по 10 марта продажи бумажных карт, атласов и путеводителей в Москве выросли на 48% по сравнению с неделей ранее. Об этом в сети книжных магазинов «Читай-город» рассказали РБК.

Чаще всего москвичи покупали издания «Москва. Московская область. Автомобильная карта», а также «Единая схема метро и пригодного ж/д сообщения. Карта Москвы» и «Москва. Подмосковье. Карта». С 3 марта москвичи жалуются на проблемы с мобильной связью. 

Они отмечают, что у них не работают в том числе сайты из «белого списка», которые должны быть доступны при отключениях мобильного интернета властями. Обычно такие блокировки происходит во время атак беспилотников. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ограничения связи в столице и регионах необходимы для обеспечения безопасности граждан.

Недавно стало известно, что ущерб бизнеса от отключения интернета в Москве за пять дней мог составить от 3 до 5 млрд рублей. По словам экспертов, больше всего пострадали от отключения курьерские службы, такси, каршеринг и предприятия розничной торговли. Кроме того, отсутствие связи повлияло на сегмент самовывоза: клиенты получали только 2% заказов, а не 5–6%, как обычно.

