Кейт Уинслет снимется в «Охоте на Голлума»
Исполнители теракта в «Крокусе» получили пожизненное
В Музее Москвы пройдет фестиваль «Dafes Типографика»
YouTube стал крупнейшей медиакомпанией в мире, обойдя Disney
В «Читай-городе» зафиксировали рост спроса на путеводители и атласы в Москве
Роскачество обнаружило в школьных брюках для мальчиков высокоопасные вещества
Автор «Счастливого дня смерти» и «Дропа» поставит хоррор «Конец посадки»
Луи Гаррель и Роуз Лесли снимутся с Сидни Суини в фильме «Обычай страны»
Михайловский театр закроется на реконструкцию до 2027 года
Вышел первый трейлер хоррора «Хокум» с Адамом Скоттом
Суд не встал на сторону москвича, которому обещали бесплатную пиццу на сто лет
Стивен Спилберг снова стал богатейшей знаменитостью по версии Forbes
Билли Айлиш планирует сыграть в фильме «Под стеклянным колпаком»
В Россию в 2025 году въехали почти 160 000 туристов из ЕС
В Москве пройдет первый международный кинофестиваль «Сделано женщинами»
Певица Кэти Перри проиграла суд против дизайнера Кейти Перри
Барбра Стрейзанд получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале
Появился трейлер фильма «Обсессия»
Начались съемки комедийного сериала «Полицейский по обмену»
Ильдар Абдразаков станет художественным руководителем Михайловского театра
В больницах Урала сотрудники начнут носить аудиобейджи против хамства в регистратуре
Apple Music запустит полное прослушивание песен внутри TikTok
У Telegram массовый сбой в России
В Подмосковье начнут проверять школьные тетради с помощью нейросети
Фестиваль «Архстояние»-2026 объявляет два открытых конкурса
Бизнес в Москве потерял от 3 до 5 млрд рублей всего за 5 дней отключений мобильного интернета
Подруга Лерчек рассказала, что у блогерши диагностировали рак желудка
«Яндекс» и международный фонд Л.Н.Толстого оцифруют наследие писателя

Девятый сезон «Рика и Морти» стартует в мае. Смотрим первые кадры!

Афиша Daily

Девятый сезон «Рика и Морти» начнет выходить 24 мая. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление Adult Swim. 

«Я понимаю, что по должности должен говорить, будто сериал снова превзошел себя, но в данном случае это еще и правда, — сказал президент Adult Swim Майкл Оуэлин. — Даже немного страшно, что эта команда вытворяет от сезона к сезону, вливая в эпизоды какое-то абсурдное количество таланта и блестящих идей. С первого же кадра вас ждет великолепное высококонцептуальное безумие и, возможно, лучшая проработка персонажей за всю историю сериала. Повторюсь, да, говорить такое — часть моей работы, но это еще и чистая правда».

Официальное описание сезона звучит так: «„Рик и Морти“ вернулись, детка! Девятый сезон — это сплошные сертифицированные боевики. Никакого ИИ-слопа! Только органические помои высшего сорта, сделанные настоящими людьми с настоящими человеческими особенностями вроде волос на спине и кист. Смотрите, пожалуйста, иначе окажется, что мы зря забросили свои семьи».

1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7

Исполнительными продюсерами новых серий выступили Дэн Хармон и Скотт Мардер. Второй также занимал должность шоураннера.

Премьера первого сезона «Рика и Морти» состоялась в декабре 2013 года, а восьмого ― в мае 2025-го. Мультсериал рассказывает о приключениях циничного безумного ученого Рика Санчеса и его наивного, капризного и неуверенного в себе внука Морти. Вместе они отправляются в параллельные измерения, раз за разом чудом выбираясь сухими из воды. 

Проект несколько сезонов оставался самой рейтинговой комедией на кабельном ТВ в США и получил две премии «Эмми» в категории «Лучшая анимационная программа». Мультсериал продлится как минимум до 12-го сезона. Adult Swim также готовит спин-офф «Рика и Морти» под названием «Президент Кертис».

Расскажите друзьям