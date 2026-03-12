Роскачество обнаружило в школьных брюках для мальчиков высокоопасные вещества

При этом в каждом втором образце зафиксировали недостоверный состав. В восьми случаях (Kotel, Modernfeci, Z-inger Homme, Optri, CoolievaKids, Handster, Pinkvin, Evrika) это грубая подмена натуральных волокон синтетикой — шерсть и хлопок были заменены полиэстером в разы или полностью. Кроме этого, по результатам исследования только брюки «Перемена», Choupette, Sky Lake и «Три сезона» (синие) обеспечивают нормальный теплообмен. Все брюки выдержали проверку на усадку после стирки и почти все исследованные образцы показали хорошие результаты по прочности и износостойкости.