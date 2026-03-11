Автор «Счастливого дня смерти» и «Дропа» поставит хоррор «Конец посадки»

Режиссер Кристофер Лэндон, известный по фильмам «Счастливого дня смерти» и «Дроп», снимет хоррор «Конец посадки» («Final Boarding»). Об этом сообщил Deadline.
Картину выпустит кинокомпания Screen Gems, принадлежащая Sony Pictures. В основу ляжет рассказ Кларенса Хэммонда. Подробности сюжета держатся в секрете.
Лэндон будет работать как над текстом рассказа, так и над сценарием будущей экранизации. Последний создадут на основе черновика Хавьера Гульона. Хэммонд станет продюсером проекта.
В 2025 году Лэндон представил триллер «Дроп» с Мэган Фэхи и Брэндоном Скленаром. Его созданием он занялся после того, как отказался от работы над седьмым фильмом слэшер-франшизы «Крик».
«Афиша Daily» рассказывала о «Дропе». По мнению Дмитрия Барченкова, cюжетные повороты в фильме получились довольно предсказуемыми, но все же мастерски выстроенными.