Кейт Уинслет снимется в «Охоте на Голлума»
Автор «Счастливого дня смерти» и «Дропа» поставит хоррор «Конец посадки»
Михайловский театр закроется на реконструкцию до 2027 года
Вышел первый трейлер хоррора «Хокум» с Адамом Скоттом
Суд не встал на сторону москвича, которому обещали бесплатную пиццу на сто лет
Стивен Спилберг снова стал богатейшей знаменитостью по версии Forbes
Билли Айлиш планирует сыграть в фильме «Колокол желания»
В Россию в 2025 году въехали почти 160 тысяч туристов из ЕС
В Москве пройдет первый международный кинофестиваль «Сделано женщинами»
Певица Кэти Перри проиграла суд против дизайнера Кейти Перри
Барбра Стрейзанд получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале
Появился трейлер фильма «Обсессия»
Начались съемки комедийного сериала «Полицейский по обмену»
Ильдар Абдразаков станет художественным руководителем Михайловского театра
В больницах Урала сотрудники начнут носить аудиобейджи против хамства в регистратуре
Apple Music запустит полное прослушивание песен внутри TikTok
У Telegram массовый сбой в России
В Подмосковье начнут проверять школьные тетради с помощью нейросети
Фестиваль «Архстояние»-2026 объявляет два открытых конкурса
Бизнес в Москве потерял от 3 до 5 млрд рублей всего за 5 дней отключений мобильного интернета
Подруга Лерчек рассказала, что у блогерши диагностировали рак желудка
«Яндекс» и международный фонд Л.Н.Толстого оцифруют наследие писателя
Саундтрек к Atomic Heart впервые издадут на виниле в честь выхода финального дополнения
Филологи объяснили, зачем в русском языке нужна буква «ё»
Звезда «Гарри Поттера» Кэти Люн не вернулась бы в прошлое, чтобы снова сыграть роль Чжоу Чанг
Джаафар Джексон в роли дяди Майкла в новом тизере байопика о поп-певце
Feduk, Slava Marlow и Сергей Бобунец: Пикник «Афиши» объявил первых участников фестиваля
У сериала «Третий лишний» не будет третьего сезона из‑за дорогой компьютерной графики

Луи Гаррель и Роуз Лесли снимутся с Сидни Суини в фильме «Обычай страны»

Луи Гаррель снимется с Сидни Суини в фильме «Обычай страны». Об этом сообщил Deadline.

К актерскому составу проекта присоединятся также Роуз Лесли («Игра престолов»), Мэттью Гуд («Аббатство Даунтон»), Марта Плимптон («Воспитывая Хоуп»), Ирен Жакоб («Двойная жизнь Вероники»), Джош Финан («Олененок»), Хью Дэнси («Родина»).

Кроме того, в ленте примут участие Иэн Харт («Гарри Поттер и философский камень»), Джеймс МакАрдл («Андор»), Рози Шихи, Луиза Харланд («Девчонки из Дерри»), Ронке Адеколуэджо, Доминик Уэст («Прослушка»), Миранда Ричардсон («Сонная лощина») и Лео Вудалл («Нюрнберг»).

Будущая картина станет экранизацией одноименного романа Эдит Уортон. Режиссером и сценаристом будет Джози Рурк. Работа над фильмом уже стартовала.

Суини исполняет в проекте роль Юдины Спрагг — амбициозной женщины родом со Среднего Запада, которая стремится пробиться в высший свет Нью‑Йорка на рубеже веков. Опираясь на свою красоту, смелость, предприимчивость, силу воли и непоколебимые амбиции, Юдина бросает вызов устоявшейся элите, бесстрашно провоцируя скандалы, пока любовь и удача не оказываются на ее стороне.

Суини выступает продюсером фильма наряду с Элис Оуэн и Чарльзом Финчем. В создании ленты участвуют LD Entertainment, Rabbit’s Foot Films, Monumental Pictures и Studiocanal.

Оператором «Обычая страны» стал Рубен Импенс, художником по костюмам стала Лорен Рейхани. Художником-постановщиком выступила Лора Эллис Крикс. Кастинг провела Нина Голд.

