Луи Гаррель и Роуз Лесли снимутся с Сидни Суини в фильме «Обычай страны»

Суини исполняет в проекте роль Юдины Спрагг — амбициозной женщины родом со Среднего Запада, которая стремится пробиться в высший свет Нью‑Йорка на рубеже веков. Опираясь на свою красоту, смелость, предприимчивость, силу воли и непоколебимые амбиции, Юдина бросает вызов устоявшейся элите, бесстрашно провоцируя скандалы, пока любовь и удача не оказываются на ее стороне.