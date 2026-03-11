Кейт Уинслет снимется в «Охоте на Голлума»
Автор «Счастливого дня смерти» и «Дропа» поставит хоррор «Конец посадки»
Луи Гаррель и Роуз Лесли снимутся с Сидни Суини в фильме «Обычай страны»
Вышел первый трейлер хоррора «Хокум» с Адамом Скоттом
Суд не встал на сторону москвича, которому обещали бесплатную пиццу на сто лет
Стивен Спилберг снова стал богатейшей знаменитостью по версии Forbes
Билли Айлиш планирует сыграть в фильме «Колокол желания»
В Россию в 2025 году въехали почти 160 тысяч туристов из ЕС
В Москве пройдет первый международный кинофестиваль «Сделано женщинами»
Певица Кэти Перри проиграла суд против дизайнера Кейти Перри
Барбра Стрейзанд получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале
Появился трейлер фильма «Обсессия»
Начались съемки комедийного сериала «Полицейский по обмену»
Ильдар Абдразаков станет художественным руководителем Михайловского театра
В больницах Урала сотрудники начнут носить аудиобейджи против хамства в регистратуре
Apple Music запустит полное прослушивание песен внутри TikTok
У Telegram массовый сбой в России
В Подмосковье начнут проверять школьные тетради с помощью нейросети
Фестиваль «Архстояние»-2026 объявляет два открытых конкурса
Бизнес в Москве потерял от 3 до 5 млрд рублей всего за 5 дней отключений мобильного интернета
Подруга Лерчек рассказала, что у блогерши диагностировали рак желудка
«Яндекс» и международный фонд Л.Н.Толстого оцифруют наследие писателя
Саундтрек к Atomic Heart впервые издадут на виниле в честь выхода финального дополнения
Филологи объяснили, зачем в русском языке нужна буква «ё»
Звезда «Гарри Поттера» Кэти Люн не вернулась бы в прошлое, чтобы снова сыграть роль Чжоу Чанг
Джаафар Джексон в роли дяди Майкла в новом тизере байопика о поп-певце
Feduk, Slava Marlow и Сергей Бобунец: Пикник «Афиши» объявил первых участников фестиваля
У сериала «Третий лишний» не будет третьего сезона из‑за дорогой компьютерной графики

Михайловский театр закроется на реконструкцию до 2027 года

Афиша Daily
Фото: Михайловский театр/Telegram

Михайловский театр в Петербурге закроется на реконструкцию до старта сезона 2027/2028 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.

Работы в театре начнутся в ближайшее время. По словам Беглова, уже «заказано соответствующе сценическое оборудование, планшет сцены».

«На какое‑то время придется пережить закрытие театра, но, я думаю, мы с этим моментом справимся: жесткий график, жесткое планирование соответствующих работ, чтобы театр к открытию сезона 2027 года был готов», — отметил он.

Ранее стало известно, что художественным руководителем Михайловского театра станет оперный певец Ильдар Абдразаков. Он заявил, что, когда театр закроется на реконструкцию, команада продолжит работать.

«Мы найдем другой театр или другое здание, где мы могли бы проводить наши выступления, и я уверен, что у нас все будет хорошо», — подчеркнул он.

До этого Абдразаков говорил, что хотел бы, чтобы труппа Михайловского сотрудничала с труппой Севастопольского театра оперы и балета, который он возглавляет в качестве худрука с 2024 года.

Расскажите друзьям