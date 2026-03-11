Вышел первый трейлер хоррора «Хокум» с Адамом Скоттом

На ютуб-канале Neon опубликовали трейлер хоррора «Хокум», главную роль в котором исполнил звезда «Разделения» Адам Скотт.
Он сыграл писателя Ома Баумана, которые уединяется в отдаленной гостинице в Ирландии, чтобы развеять прах своих родителей. Вскоре его поглощают рассказы о ведьме, которая по легенде живет в номере для новобрачных.
Тревожные видения и шокирующее исчезновение работницы отеля заставляют героя Скотта столкнуться с темными уголками собственного прошлого. Как показывает трейлер, столкновение оказывается более чем жутким.
Режиссером и сценаристом «Хокума» выступил Дэмиан МакКарти, снявший хоррор «Астрал. Медиум». Его новый фильм выпустит студия Neon. Помимо Скотта, в ленте появятся Дэвид Уилмот, Остин Амелио, Флоренс Ордеш, Питер Кунан, Майкл Патрик.
Операторм картины стал Колм Хоган, также работавший над «Астрал. Медиум». В продюсерской команде оказались Дерек Дочи, Мартин Де Барра, Джулианна Форде, Рой Ли и Стивен Шнайдер.
«Хокум» выйдет в зарубежный кинопрокат 1 мая. В России хоррор представит компания Capella Film. Релиз ленты на отечественных экранах запланирован на 7 мая.