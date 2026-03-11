Кейт Уинслет снимется в «Охоте на Голлума»
В Россию в 2025 году въехали почти 160 тысяч туристов из ЕС

Почти 160 тыс. граждан стран Евросоюза пересекли российскую границу в 2025 году в качестве туристов, пишет РИА Новости.

Среди них чаще других въезжали граждане Германии — 66 тысяч. 18,7 тысячи были гражданами Эстонии, 12,5 тысяч — Латвии.

Из Италии приезжали 10,6 тысячи человек, Франции — 8 тысяч, Польши — 6,1 тысячи. Большое количество туристов приехали в прошлом году из Литвы и Болгарии — 5334 и 5115 человек соответственно.

В 2026 году интерес российских туристов к Южной Корее вырос на 40%. Основной причиной стал мировой тур BTS. Туроператоры отметили резкий рост спроса на тематические экскурсии.

