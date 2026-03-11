В Россию в 2025 году въехали почти 160 000 туристов из ЕС

Почти 160 000 граждан стран Евросоюза пересекли российскую границу в 2025 году в качестве туристов, пишет РИА «Новости».
Среди них чаще других въезжали граждане Германии — 66 000. 18 700 были гражданами Эстонии, 12 500 — Латвии.
Из Италии приезжали 10 600 человек, из Франции — 8000, Польши — 6100. Большое количество туристов приехали в прошлом году из Литвы и Болгарии — 5334 и 5115 человек соответственно.
В 2026 году интерес российских туристов к Южной Корее вырос на 40%. Основной причиной стал мировой тур BTS. Туроператоры отметили резкий рост спроса на тематические экскурсии.