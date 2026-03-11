Кейт Уинслет снимется в «Охоте на Голлума»

У Telegram массовый сбой в России
Певица Кэти Перри проиграла суд против дизайнера Кейти Перри
Барбра Стрейзанд получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале
Появился трейлер фильма «Обсессия»
Начались съемки комедийного сериала «Полицейский по обмену»
Ильдар Абдразаков станет художественным руководителем Михайловского театра
В больницах Урала сотрудники начнут носить аудиобейджи против хамства в регистратуре
В Подмосковье начнут проверять школьные тетради с помощью нейросети
Фестиваль «Архстояние»-2026 объявляет два открытых конкурса
Бизнес в Москве потерял от 3 до 5 млрд рублей всего за 5 дней отключений мобильного интернета
Подруга Лерчек рассказала, что у блогерши диагностировали рак желудка
«Яндекс» и международный фонд Л.Н.Толстого оцифруют наследие писателя
Саундтрек к Atomic Heart впервые издадут на виниле в честь выхода финального дополнения
Филологи объяснили, зачем в русском языке нужна буква «ё»
Звезда «Гарри Поттера» Кэти Люн не вернулась бы в прошлое, чтобы снова сыграть роль Чжоу Чанг
Джаафар Джексон в роли дяди Майкла в новом тизере байопика о поп-певце
Feduk, Slava Marlow и Сергей Бобунец: Пикник «Афиши» объявил первых участников фестиваля
У сериала «Третий лишний» не будет третьего сезона из‑за дорогой компьютерной графики
Universal снимет фильм о легендарной рок-группе Bon Jovi
В 50-х в Англии кто‑то расплатился за проезд 2000-летней монетой. Теперь ее передали в музей
Умер музыкант Петр Гайдуков — худрук хора ветеранов имени Козлова, известного по клипу Shortparis
Дэвид Духовны и Лаверна Кокс снимутся в сатирической комедии «Soapbox»
В Ставрополе школьницы получили губки для уборки на 8 Марта. Это месть за подарки на 23 Февраля
«Ты взяла деньги»: Тарантино ответил актрисе «Криминального чтива», осудившей расизм в фильме
Майли Сайрус в образе Ханны Монтаны в трейлере спецвыпуска к юбилею сериала
Гаэль Гарсия Берналь появится в фильме по мотивам «Страны слепых» Герберта Уэллса
Про актрису Вупи Голдберг снимут документальный фильм
Назван город России, где оставляют меньше всего чаевых

Кейт Уинслет снимется в «Охоте на Голлума»

Афиша Daily
Фото: Warner Bros. Discovery

Британская актриса Кейт Уинслет, известная по фильмам «Титаник» и «Чтец», снимется в фильме «Охота на Голлума» — новом проекте во вселенной «Властелина Колец». Об этом сообщил Deadline.

Какую роль исполнит оскароносная артистка, не уточняется. Источники СМИ утверждают, что Уинслет достанется главная женская роль, но подробности о ней не разглашаются.

По словам медиа, звезда будущего фильма Энди Серкис вместе с режиссером трилогии «Властелин колец» Питером Джексоном уговаривали Уинслет сняться в картине на протяжении большей части 2025 года. В итоге актриса согласилась, хотя для съемок ей придется почти на полгода переехать в Новую Зеландию с семьей.

Съемки «Охоты на Голлума» запланированы на 2026 год. Уинслет будет сниматься в фильме с конца мая по октябрь. Ранее Кейт уже работала в Новой Зеландии: в 1994 году она сыграла главную роль в ленте Джексона «Небесные создания».

В актерский состав «Охоты на Голлума» войдут Иэн МакКеллен и, судя по всему, Элайджа Вуд. Они вернутся к своим культовым ролям — Гендальфу и Фродо Бэггинсу.

Грядущая лента расскажет о событиях, развернувшихся между действием «Хоббита» и «Властелина Колец: Братство Кольца». В центре окажется Арагорн, который отправляется в опасный поход. Он стремится поймать Голлума до того, как тот раскроет Саурону местонахождение Кольца.

Серкис выступит режиссером фильма. Сценарий написали Филиппа Бойенс, Фрэн Уолш, Фиби Гиттинс и Арти Папагеоргиу. Джексон, Бойенс, Уолш и Зейн Вайнер стали продюсерами. Проект выпустит студия Warner Bros.

