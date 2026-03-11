Певица Кэти Перри проиграла суд против дизайнера Кейти Перри

У Telegram массовый сбой в России
Кейт Уинслет снимется в «Охоте на Голлума»
Барбра Стрейзанд получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале
Появился трейлер фильма «Обсессия»
Начались съемки комедийного сериала «Полицейский по обмену»
Ильдар Абдразаков станет художественным руководителем Михайловского театра
В больницах Урала сотрудники начнут носить аудиобейджи против хамства в регистратуре
В Подмосковье начнут проверять школьные тетради с помощью нейросети
Фестиваль «Архстояние»-2026 объявляет два открытых конкурса
Бизнес в Москве потерял от 3 до 5 млрд рублей всего за 5 дней отключений мобильного интернета
Подруга Лерчек рассказала, что у блогерши диагностировали рак желудка
«Яндекс» и международный фонд Л.Н.Толстого оцифруют наследие писателя
Саундтрек к Atomic Heart впервые издадут на виниле в честь выхода финального дополнения
Филологи объяснили, зачем в русском языке нужна буква «ё»
Звезда «Гарри Поттера» Кэти Люн не вернулась бы в прошлое, чтобы снова сыграть роль Чжоу Чанг
Джаафар Джексон в роли дяди Майкла в новом тизере байопика о поп-певце
Feduk, Slava Marlow и Сергей Бобунец: Пикник «Афиши» объявил первых участников фестиваля
У сериала «Третий лишний» не будет третьего сезона из‑за дорогой компьютерной графики
Universal снимет фильм о легендарной рок-группе Bon Jovi
В 50-х в Англии кто‑то расплатился за проезд 2000-летней монетой. Теперь ее передали в музей
Умер музыкант Петр Гайдуков — худрук хора ветеранов имени Козлова, известного по клипу Shortparis
Дэвид Духовны и Лаверна Кокс снимутся в сатирической комедии «Soapbox»
В Ставрополе школьницы получили губки для уборки на 8 Марта. Это месть за подарки на 23 Февраля
«Ты взяла деньги»: Тарантино ответил актрисе «Криминального чтива», осудившей расизм в фильме
Майли Сайрус в образе Ханны Монтаны в трейлере спецвыпуска к юбилею сериала
Гаэль Гарсия Берналь появится в фильме по мотивам «Страны слепых» Герберта Уэллса
Про актрису Вупи Голдберг снимут документальный фильм
Назван город России, где оставляют меньше всего чаевых

Певица Кэти Перри проиграла суд против дизайнера Кейти Перри

Американская певица Кэти Перри проиграла в суде своей тезке — австралийскому дизайнеру Кейти Перри. Об этом сообщил The Guardian.

Женщины судились из‑за торговых марок. Перри-дизайнеру не понравилось, что бренд Перри-певицы Kitty Purry можно перепутать с ее собственным Katie Perry. В 2019 году Кейти (ее настоящее имя Кэтрин Тейлор) подала в суд на Кэти.

В 2023-м суд постановил, что фирма певицы действительно нарушила права на товарный знак во время тура по Австралии 2014 года. Кэти Перри обжаловала это решение — и одержала победу. Регистрацию товарного знака Katie Perry постановили отменить.

Но Кейти Перри не сдалась и обратилась в Верховный суд. Он уже принял решение в пользу дизайнера. Суд постановил, что марка Katie Perry не нарушает закон о товарных знаках, и ее вряд ли кто‑то спутает с брендом американской звезды.

По мнению суда, Тейлор не знала о певице в апреле 2007 года, когда подала заявку на регистрацию коммерческого названия своего магазина одежды для дома. В сентябре 2008 года она подала заявку на регистрацию товарного знака — это было уже после выхода хита «I Kissed a Girl» Кэтрин Хадсон (это настоящее имя певицы Перри).

