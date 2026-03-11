Певица Кэти Перри проиграла суд против дизайнера Кейти Перри

По мнению суда, Тейлор не знала о певице в апреле 2007 года, когда подала заявку на регистрацию коммерческого названия своего магазина одежды для дома. В сентябре 2008 года она подала заявку на регистрацию товарного знака — это было уже после выхода хита «I Kissed a Girl» Кэтрин Хадсон (это настоящее имя певицы Перри).