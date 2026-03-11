Появился трейлер фильма «Обсессия»

Появился трейлер американского хоррора «Обсессия». Компания «Экспонента фильм» выпустит его в российский прокат 21 мая.
Главные роли исполнили Майкл Джонстон («Волчонок», «Супергtрл»), Инде Наварретт («Супермен и Лоис», «Джекпот»), Купер Томлинсон («Milk & Serial», «Манк») и Меган Лоулесс («Девушка из Плейнвилля», «Чужая ненависть»).
Ленту снял Карри Баркер. Премьера состоялась в сентябре 2025 года в секции «Полночное безумие» Международного кинофестиваля в Торонто, где фильм занял второе место по итогам зрительского голосования.
По сюжету безнадежный романтик Беар давно и безответно влюблен в красавицу Ники. Однажды в магазине эзотерики он купил волшебную палочку. Если ее сломать, исполнится твое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. Девушка и правда в него влюбляется. Однако его счастью быстро приходит конец. Парень замечает, что Ники буквально им одержима, а ее знаки внимания становятся все более пугающими.