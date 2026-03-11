У Telegram массовый сбой в России
В Подмосковье начнут проверять школьные тетради с помощью нейросети

Фото: Сергей Киселев/агентство «Москва»

В ряде школ Подмосковья запустили пилотный проект с использованием искусственного интеллекта для проверки тетрадей, сообщает 360.tv.

Ожидается, что ИИ поможет ускорить проверку тетрадей в шесть раз. Педагоги вместо этого смогут сосредоточиться на методической части обучения.

Процедура состоит из нескольких этапов: сначала учитель проводит урок, делает снимки страниц с работами, затем загружает их в систему. ИИ анализирует фотографии, выявляет ошибки, предлагает предварительную оценку и комментарий. Педагог получает распознанный текст и может подтвердить или изменить отметку перед внесением в электронный журнал. В системе есть возможность обратной связи, где учитель может оставлять рекомендации для учащихся.

Сейчас проект запустили в школах Дмитрова, Щелкова, Мытищ и Богородского округа. В сентябре инициативу распространят на все образовательные учреждения региона.

Недавно стало известно, что до конца учебного года три тысячи учителей в Москве пройдут курс по работе с искусственным интеллектом. C помощью него педагоги научатся выявлять работы школьников, написанные с помощью ИИ. 

