Фестиваль «Архстояние»-2026 объявляет два открытых конкурса

С 23 по 26 июля 2026 года в арт-парке Никола-Ленивец развернется Международный фестиваль современного искусства и архитектуры «Архстояние», посвященный теме: «Маршрут перестроен». На три дня парк превратится в пространство масштабного квеста и «тотального спектакля» с множеством ходов, где ключевую роль сыграет зритель.
Фестиваль «Архстояние»-2026 объявляет два конкурса. Первый ― для музыкальных проектов, которые смогут выступить на специальной сцене в березовой роще.
Как отмечают организаторы, современному артисту все чаще приходится уделять больше времени собственному продвижению, чем созданию музыки. «Этот конкурс ― для тех, кто выбирает идти своей дорогой. Для тех, кому бывает трудно пробиться в шумной стриминговой среде, но чья музыка требует внимательного слушания и живого соприкосновения. Фестиваль ищет тех, кто прокладывает собственные маршруты, кто не следует формуле, а презентует звучание как личный путь», ― отмечают организаторы «Архстояния».
К рассмотрению принимаются заявки от сольных артистов и коллективов, которые имеют опыт сценических выступлений, исполняют авторскую музыку и обладают пусть небольшой, но сформированной аудиторией. Музыкальные коллективы наряду с приглашенными хедлайнерами станут участниками официальной программы одного из крупнейших фестивалей современного искусства.
Подать заявку можно до 30 апреля 2026 года на сайте. Объявление результатов запланировано на 1 июня 2026 года. За формирование списка выступающих и итогового лайнапа отвечает специальное жюри музыкального конкурса: музыкальный редактор «Афиши Daily» Леша Горбаш, главный редактор блога «Родной звук» Вадим Чувашев, основатель фестиваля Fields, программный директор фестивалей Signal и Stihia Андрей Морозов, а также кураторы и продюсеры Архстояния.
Кроме того, фестиваль «Архстояние»-2026 открыл сбор заявок на участие в конкурсе проектов сообществ «Обходные пути». Это проект, который соберет на территории Никола-Ленивца коллективы: от официальных организаций до компаний друзей.
«В мире, где привычные маршруты теряются или внезапно перестраиваются, проекты сообществ станут проводниками по неочевидным дорогам, о которых мы даже не задумывались. Задача ― показать гостям, что единого и правильного пути не существует. Можно и нужно изобретать свой. Фестиваль приглашает тех, кто ищет обходные пути и всегда открыт новым дорогам», ― говорится в описании проекта.
Приветствуются временные проекты свободного формата: от творческих до функциональных, несущих практическую, сервисную или развлекательную функцию для гостей «Архстояния». Фестиваль ждет сообщества, объединенные интересом к искусству, спорту, образованию, совместному отдыху, природе, саморазвитию, музыке и другим опытам. В этом году кураторы предлагают не ограничиваться активностями в лагере, участники смогут организовать шествия, процессии, совместные прогулки, перформансы и концерты на территории парка.
Фестиваль предоставит каждому победителю конкурса площадку для реализации проекта, а также организационную и информационную поддержку. Основными критериями отбора станут отражение идеи сообщества и темы фестиваля в проекте, а также готовность к вовлечению максимального количества гостей.
Подать заявку можно до 31 марта 2026 года на сайте. Объявление результатов запланировано на 30 апреля 2026 года. Перед подачей заявок участникам рекомендуют посмотреть запись брифинга с кураторами с подробным рассказом о концепции, ожиданиях и нюансах.
Этим летом в Никола-Ленивце вырастет 15-метровый интерактивный арт-объект «Розовый Сон», автором которого стал куратор «Архстояния» Антон Кочуркин. Постройка представляет собой сложносочиненную композицию из переплетающихся лестниц и разновеликих площадки, не каждая из которых приведет на вершину.
Билеты и трансфер до «Николы-Ленивца» можно купить на «Афише». Ежегодно билеты на фестиваль разлетаются очень быстро. Четыре первых релиза билетов уже проданы. Стоимость билета из пятого релиза ― 9 400 рублей. Повышение цены случится 2 апреля.