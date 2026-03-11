Подруга Лерчек рассказала, что у блогерши диагностировали рак желудка

«Честно, рыдаю третьи сутки. Это все чистая правда, все что с нашей маленькой и хрупкой девочкой происходит. Три дня я читаю статьи, спрашиваю у друзей, есть ли шанс? Шанс есть всегда! Сейчас ей надо взять себя в руки и бороться. И ей никто не должен мешать в этом», ― написала она.