«Перекресток» и художник Покрас Лампас выпустили лимитированные дизайнерские статуэтки «Лаки Миши»

Афиша Daily
Фото: пресс-материалы

Торговая сеть «Перекресток» вместе с художником Покрасом Лампасом представила лимитированную серию дизайнерских интерьерных статуэток «Лаки Миши». Их выпустили в честь проведения одноименной акции сети.

Каждая фигурка выполнена в фирменном стиле художника «каллиграфутуризм». Статуэтки дополняют основную коллекцию талисманов удачи «Лаки Миши», состоящую из 20 персонажей.

Получить одну из 50 дизайнерских статуэток от Покраса Лампаса и множество других призов можно, приняв участие в финальном розыгрыше, который состоится 31 марта после завершения акции. Для участия необходимо найти золотого «Лаки Мишу» среди талисманов, доступных за каждые 1000 рублей, потраченных в супермаркетах сети, или за каждые 1500 рублей при оформлении доставки.

1/4
© Пресс-материалы
2/4
© пресс-материалы
3/4
© пресс-материалы
4/4
© пресс-материалы

Акция «Лаки Миши» стартовала 5 февраля вместе с запуском эксклюзивной коллекции. В поддержку проекта по Москве курсировал золотой брендированный автомобиль с ростовыми фигурами «Лаки Миш», а также прошла «Охота на удачу». Ее победители первыми нашли спрятанные в городе игрушки и получили билеты на концерт Димы Билана. Кроме того, «Перекресток» провел конкурс для всех влюбленных и разыграл возможность сделать предложение прямо на сцене во время концерта артиста 14 февраля.

Покрас Лампас — один из самых ярких представителей современной каллиграфии, основатель нового направления в искусстве — каллиграфутуризма. Художник работает с собственным алфавитом, в котором заложены основы стрит-арта, дизайна, типографики и каллиграфии различных культур, поколений и письменностей. Покрас Лампас совмещает работу над арт-проектами с международными выставками, перфомансами и стрит-арт фестивалями, а также создает масштабные каллиграфические композиции в городской среде и интерьере, постоянно экспериментируя с формами и возможностями шрифтов.

