«Перекресток» и художник Покрас Лампас выпустили лимитированные дизайнерские статуэтки «Лаки Миши»

Получить одну из 50 дизайнерских статуэток от Покраса Лампаса и множество других призов можно, приняв участие в финальном розыгрыше, который состоится 31 марта после завершения акции. Для участия необходимо найти золотого «Лаки Мишу» среди талисманов, доступных за каждые 1000 рублей, потраченных в супермаркетах сети, или за каждые 1500 рублей при оформлении доставки.