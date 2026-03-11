Бизнес в Москве потерял от 3 до 5 млрд рублей всего за 5 дней отключений мобильного интернета

Фестиваль «Архстояние»-2026 объявляет два открытых конкурса
Фото: Pavel Starikov/Flickr
Ограничения связи и интернета продлятся столько, сколько потребуются дополнительные меры обеспечения безопасности граждан, заявил Дмитрий Песков. На вопрос, может ли рассчитывать бизнес на какие‑то компенсации убытков, которые он несет из‑за данных ограничений, пресс-секретарь ответил так: «Те проблемы, которые сейчас фиксируются для бизнеса, должны обязательно стать темой для разговоров в соответствующих наших ведомствах, чтобы попытаться найти способы минимизации этих потерь».

Ущерб бизнеса от отключения интернета в Москве за пять дней мог составить от 3 до 5 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на ИТ-рынке.

По словам экспертов, больше всего пострадали от отключения курьерские службы, такси, каршеринг и предприятия розничной торговли. Кроме того, отсутствие связи повлияло на сегмент самовывоза: клиенты получали только 2% заказов, а не 5–6%, как обычно.

Проблемы с мобильным интернетом и связью в Москве наблюдаются уже пятый день, особенно в центре города. У местных жителей открываются лишь некоторые сайты из «белого» списка. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отключение интернета и связи в Москве законно и связано с обеспечением безопасности. Он добавил, что власти сейчас ищут решения проблем для бизнеса.

С 10 февраля в России также начали замедлять Telegram. Ограничительные меры объяснили попыткой защитить россиян от мошенников, а также тем, что мессенджер не исполняет российское законодательство. Вчера в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что в стране запрещена реклама в Telegram и YouTube.

