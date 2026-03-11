Филологи объяснили, зачем в русском языке нужна буква «ё»

Буква «ё» — смыслообразующая в русском языке, она защищает точность речи и сохраняет смысл текста. Об этом РИА «Новостям» рассказали в Институте Русистики.
Ранее в Соцфонде сообщили, что при оформлении заявления на единое пособие данные должны совпадать с теми, что указаны в документах, вплоть до буквы «ё». Внесение неточных данных может может стать причиной для отказа в выплате.
В Институте Русистики отметили, что обязательное употребление буквы «ё» ввели в советских школах в 1942 году. По словам филологов, исключение этой буквы из русского алфавита приведет к тому, что в речи и текстах появится двусмысленность.
«Появятся искажения значения и трудности в понимании текста. Сравните: заём — заем, нёбо — небо, мёл — мел. На букву "ё" всегда падает ударение, на "е" — не всегда. Иногда ошибка может полностью изменить смысл фразы», — добавили в институте.
