Филологи объяснили, зачем в русском языке нужна буква «ё»

Фото: Quinn Dombrowski/Flickr

Буква «ё» — смыслообразующая в русском языке, она защищает точность речи и сохраняет смысл текста. Об этом РИА «Новостям» рассказали в Институте Русистики.

Ранее в Соцфонде сообщили, что при оформлении заявления на единое пособие данные должны совпадать с теми, что указаны в документах, вплоть до буквы «ё». Внесение неточных данных может может стать причиной для отказа в выплате.

В Институте Русистики отметили, что обязательное употребление буквы «ё» ввели в советских школах в 1942 году.  По словам филологов, исключение этой буквы из русского алфавита приведет к тому, что в речи и текстах появится двусмысленность.

«Появятся искажения значения и трудности в понимании текста. Сравните: заём — заем, нёбо — небо, мёл — мел. На букву "ё" всегда падает ударение, на "е" — не всегда. Иногда ошибка может полностью изменить смысл фразы», — добавили в институте.

С 1 марта 2026 года в России начал действовать запрет на использование иностранных слов на вывесках, сайтах и в рекламе. «Афиша Daily» разбирала с юристами, в чем суть закона, как он повлияет на бизнес, музыкантов и СМИ и что грозит за нарушение.

