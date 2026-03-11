Джаафар Джексон в роли дяди Майкла в новом тизере байопика о поп-певце

Lionsgate Movies представила новый тизер байопика о Майкле Джексоне, главную роль в котором сыграл племянник музыканта Джаафар Джексон. Премьера состоится 24 апреля.
Фильм расскажет о жизни и творчестве поп-певца. В актерский состав картины также вошли Колман Доминго, Ниа Лонг, Майлс Теллер, Лора Хэрриер и другие.
«Когда я увидел его на репетиции, у меня просто дух перехватило. Есть что то божественное в том, как Джафар перевоплощается в своего покойного дядю. Его талант и воплощение образа Майкла просто на другом уровне», — так отзывался о работе Джаафара Колман Доминго, сыгравший отца артиста Джо Джексона.
Режиссером картины выступил Антуан Фукуа, известный по фильмам «Великий уравнитель» и «Тренировочный день». Сценарий к ленте написал трехкратный номинант на «Оскар» Джон Логан.
В преддверии выхода фильма Lionsgate выпустила новый постер. На нем показана знаменитая лунная походка и значится надпись: «Ты полон уверенности. Ты силен. Ты прекрасен. Ты — величайший на все времена».