Саундтрек к Atomic Heart впервые издадут на виниле в честь выхода финального дополнения

Разработчики Atomic Heart из студии Mundfish анонсировали выход четвертого и последнего дополнения к своему шутеру. Его релиз состоится 16 апреля.
В честь этого события саундтрек к игре впервые будет издан на виниле. Двойной альбом (2LP) выпустит лейбл Kid Katana Records. В пластинку войдут 23 трека, отобранных из основной игры и всех вышедших дополнений.
Среди композиций — ремиксы Джеффри Дея на советскую эстраду («Трава у дома», «Арлекино», «Звездное лето»), треки Мика Гордона («A Fridge Called Nora», «Polivoks»), а также работы Boogrov, Zoanoid и других. Предзаказ уже открыт, стоимость пластинки составляет 42 евро.
Atomic Heart — шутер, действие которого разворачивается в альтернативной вселенной, где СССР в 1950-х годах совершил значительный скачок в технологическом развитии. «Афиша Daily» публиковала обзор игры.